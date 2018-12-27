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Михаил Гордейчук перешел из БАТЭ в казахстанский «Тобол»

27.12.2018 22:07 — Разное | Партизан  
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29-летний форвард Михаил Гордейчук перешел из БАТЭ в казахстанский «Тобол», сообщает пресс-служба клуба из Костаная. Футболист подписал 2-летний контракт.


fcbate.by
Значительную часть минувшего сезона Гордейчук пропустил из-за операции по удалению грыжи и последующего восстановления. В 11 матчах чемпионата на счету форварда 4 забитых мяча. В среднем он проводил на поле по 54 минуты, сообщает sport.tut.by

В 2017 году Гордейчук стал лучшим футболистом Беларуси.

В минувшем сезоне «Тобол» занял 3-е место в чемпионате Казахстана. В 2010 году клуб из Костаная стал чемпионом Казахстана, по четыре раза становися серебряным (2003, 2005, 2007, 2008) и бронзовым призером (2002, 2004, 2006, 2018).

Михаил Гордейчук трижды входил в список 22 лучших футболистов чемпионата Беларуси (2015, 2016, 2017 гг).

Примечательно, что Грдейчук родился в Сарани, городе в Карагандинской области Казахской ССР.

Карьеру футболиста начал в юношеском составе казахстанского «Шахтера» в 2007 году, а год спустя уже выступал в пинской «Волне», в составе которой в 2009 году стал серебряным призёром первенства первой лиги Беларуси.

В 2010 году перешел в «Нафтан», а затем провел 136 матчей за «БАТЭ» (с 3-летним перерывом, когда играл за «Белшину», в которой был сначала в аренде, а затем выкуплен).

Вместе с «БАТЭ» Гордейчук 6 раз становился чемпионом Беларуси, трижды — обладателем Суперкубка и обладателем Кубка страны. Неоднократно признавался лучшим футболистом, нападающим и бомбардиром.

Участник Лиги Европы 2010/11 (забил гол в ворота «Пари Сен-Жермен» в первом домашнем матче 1/16 финала) и Лиги чемпионов 2011/12 (отличился в домашнем матче против литовского клуба «Экранас»).

Как сообщала Tribuna.com, Михаилом Гордейчуком также интересовалось брестское «Динамо».

Кроме того, ранее сообщалось, что к Гордейчуку проявлял интерес казахстанский «Ордабасы».

 
 
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29-летний форвард Михаил Гордейчук перешел из БАТЭ в казахстанский «Тобол», сообщает пресс-служба клуба из Костаная. Футболист подписал 2-летний контракт.
 
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