Михаил Гордейчук перешел из БАТЭ в казахстанский «Тобол»

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сообщает sport.tut.by Значительную часть минувшего сезона Гордейчук пропустил из-за операции по удалению грыжи и последующего восстановления. В 11 матчах чемпионата на счету форварда 4 забитых мяча. В среднем он проводил на поле по 54 минуты,sport.tut.by





В 2017 году Гордейчук стал лучшим футболистом Беларуси.





В минувшем сезоне «Тобол» занял 3-е место в чемпионате Казахстана. В 2010 году клуб из Костаная стал чемпионом Казахстана, по четыре раза становися серебряным (2003, 2005, 2007, 2008) и бронзовым призером (2002, 2004, 2006, 2018).





Михаил Гордейчук трижды входил в список 22 лучших футболистов чемпионата Беларуси (2015, 2016, 2017 гг).





Примечательно, что Грдейчук родился в Сарани, городе в Карагандинской области Казахской ССР.





Карьеру футболиста начал в юношеском составе казахстанского «Шахтера» в 2007 году, а год спустя уже выступал в пинской «Волне», в составе которой в 2009 году стал серебряным призёром первенства первой лиги Беларуси.





В 2010 году перешел в «Нафтан», а затем провел 136 матчей за «БАТЭ» (с 3-летним перерывом, когда играл за «Белшину», в которой был сначала в аренде, а затем выкуплен).





Вместе с «БАТЭ» Гордейчук 6 раз становился чемпионом Беларуси, трижды — обладателем Суперкубка и обладателем Кубка страны. Неоднократно признавался лучшим футболистом, нападающим и бомбардиром.





Участник Лиги Европы 2010/11 (забил гол в ворота «Пари Сен-Жермен» в первом домашнем матче 1/16 финала) и Лиги чемпионов 2011/12 (отличился в домашнем матче против литовского клуба «Экранас»).





Как сообщала Tribuna.com, Михаилом Гордейчуком также интересовалось брестское «Динамо».





Кроме того, ранее сообщалось, что к Гордейчуку проявлял интерес казахстанский «Ордабасы».