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Не поверите: есть свободное от российской разведки место

27.12.2018 21:01 — Разное | Партизан  
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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что ему поступают материалы со всех континентов, кроме Антарктиды. Его комментарий опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

Нарышкин отметил, что в связи с тем, что разведка работает без выходных, он никуда не уедет на новогодние праздники. «Материалы требуют обработки, анализа и дальнейшего направления», — добавил начальник спецслужбы, пишет lenta.ru
В вышедшем в эфир в декабре телеинтервью он также рассказывал, что СВР взаимодействует с разведками «практически всех континентов». Помимо этого, Нарышкин признался, что сам пользуется интернетом и мобильным телефоном, но только вне своего служебного кабинета.


Это не первое за последние недели появление руководителя внешней разведки в публичном поле: в конце ноября Нарышкин, также занимающий пост председателя организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России, предложил Минкульту поддерживать рэперов.

Сергей Нарышкин возглавил СВР в октябре 2016 года. До этого он в течение пяти лет был спикером Госдумы и за это время успел попасть под санкции США в связи с вхождением Крыма в состав России. Руководил администрацией президента и аппаратом правительства. Окончил Высшую школу КГБ СССР.

В соответствии с конвенцией об Антарктике, подписанной в 1959 году и вступившей в силу в 1961-м, Антарктида не принадлежит ни одному государству. Разрешена только научная деятельность: там находятся исследовательские станции различных стран. Размещение военных объектов, а также заход боевых кораблей и вооруженных судов южнее 60-го градуса южной широты запрещены, а в 1980-е годы Антарктиду объявили еще и безъядерной зоной, что исключило появление в ее водах судов-атомоходов, а на материке — атомных энергоблоков.


 
 
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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что ему поступают материалы со всех континентов, кроме Антарктиды. Его комментарий...
 
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