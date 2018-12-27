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28 декабря. События и люди

28.12.2018 05:07 — Разное | Аргументы и факты  
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28 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день кино.

ПРИМЕТЫ:

Трифон. Студено, птица на лету замерзает. Каков Трифон, такой будет и март.

РОДИЛИСЬ:

1828 Карл Людвиг КАЛЬБАУМ, немецкий психиатр, ввёл классификацию галлюцинаций.

1897 Иван Степанович КОНЕВ, российский военачальник.

1903 Михаил Константинович КАЛАТОЗОВ (КАЛАТОЗОШВИЛИ), российский кинорежиссёр.

1953 Ричард КЛАЙДЕРМАН (Филипп ПАЖЕ), французский пианист, прославившийся своими обработками поп- и рок-классики. Записал более 1500 музыкальных произведений.

1954 Дэнзел ВАШИНГТОН, американский актёр. Имеет журналистское образование.

1973 Александр Рэмович РОБАК, российский актёр. У него трое сыновей.

1975 Эльвира Алексеевна БОЛГОВА, российская актриса. В 2004 году на экраны вышел сериал «Близнецы», в котором она исполнила сразу три главные роли - сестёр-близняшек Любы, Веры и Фатимы.

1979 Руслан Викторович БЕЛЫЙ, российский юморист. Родился в Праге.

1980 Маргарита Николаевна ТУРОВА, белорусская легкоатлетка.

1981 Сиенна Роуз МИЛЛЕР, американская актриса и фотомодель.

1998 Иосиф Виссарионович ДЖУГАШВИЛИ, праправнук СТАЛИНА. Музыкант-пианист, живёт в США.

СОБЫТИЯ:

1869 Уильям СЕМПЛ из городка Маунт-Вернон (США) первым получил патент на жевательную резинку.

1895 Рождение кинематографа. В Париже, в индийском "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинов, 14, прошла первая публичная демонстрация "движущейся фотографии" при помощи кинематографа, изобретённого братьями ЛЮМЬЕР. Первой показали документальную ленту «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Со временем появилась легенда, что во время демонстрации «Прибытия поезда» публика в зале вскочила с мест, опасаясь получить травмы или быть задавленной двигающимся паровозом. Премьера первого фильма российского производства состоялась 15 октября 1908 года. Это была семиминутная картина «Понизовая вольница» по мотивам народной песни о Степане Разине - «Стенька Разин и княжна» («Из-за острова на стрежень…»).

1908 В 5.20 началось землетрясение в Мессинском заливе, разрушившее г. Мессину (Италия) и ещё 25 населённых пунктов. Одновременно с подземными толчками на страну обрушились ураганы, 15-метровая волна цунами, двигавшаяся со скоростью до 1000 км/ч и ливневые дожди. Погибли 160.000 - 250.000 тыс. человек.

1925 Утром в номере питерской гостиницы "Англетер" (ныне "Астория") обнаружили повешенным поэта Сергея ЕСЕНИНА. По официальной версии, он покончил с собой в состоянии депрессии, но историки до сих пор спорят об обстоятельствах его смерти.

1929 Китай объявил о нахождении останков древнего человека - синантропа.

1987 76-летняя киприотка Кивели ПАПАИОАННОУ застряла в лифте магазина, где пробыла до 2 января (мировой рекорд продолжительности нахождения в лифтах). Питалась она купленными продуктами.

1999 Сапармурат НИЯЗОВ был объявлен пожизненным президентом Туркмении. Несмотря на это, умер в 2006 году.

 
 
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