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Авария на улице Сурганова — Видео
28.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня вечером на улице Сурганова, недалеко от перекрестка с Димитрова, столкнулись автомобили «БМВ» и»Фольксваген». Подробности ДТП выясняются.
Видео – Сергей Владимиров
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Сегодня вечером на улице Сурганова, недалеко от перекрестка с Димитрова, столкнулись автомобили «БМВ» и»Фольксваген». Подробности ДТП выясняются. Видео –...
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