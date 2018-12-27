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Авария на улице Сурганова — Видео

28.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня вечером на улице Сурганова, недалеко от перекрестка с Димитрова,  столкнулись автомобили «БМВ» и»Фольксваген». Подробности ДТП выясняются.

 

 

Видео – Сергей Владимиров


 
 
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  Сегодня вечером на улице Сурганова, недалеко от перекрестка с Димитрова,  столкнулись автомобили «БМВ» и»Фольксваген». Подробности ДТП выясняются.     Видео –...
 
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