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В гимназии прошел новогодний праздник – Фоторепортаж
28.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня в гимназии №1 прошел праздник «Тайна новогодней открытки». В нем приняли участие победители
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в гимназии №1 прошел праздник «Тайна новогодней открытки». В нем приняли участие победители олимпиад и соревнований, а также руководство района. ...
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