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Праздник для всех: волонтеры навестили пациентов детской больницы в Минске
28.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске волонтеры и артисты поздравили с Новым годом тех, кто не сможет провести его дома – пациентов травматологического отделения городской больницы. Гости принесли подарки и провели праздничный концерт, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Пятилетний Саша Новый год встретит в больнице: сложный перелом ноги, даже встать с кровати пока не может. О своем заветном желании мечтает лично рассказать Деду Морозу.
Новогоднее настроение пациентам травматологического отделения подарили
«Когда мы видим улыбку на лицах этих детей и радость в глазах, наверное, это праздник. И выздоровление этих детей будет быстрым и успешным», – сказала заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова.
Чтобы маленькие пациенты хотя бы на время забыли о травмах и повеселились от души, медики сегодня немного изменили больничный график.
«Врачи стараются раньше сделать перевязки, чтобы детей потом не отвлекать. Чтобы они раньше сходили на процедуры, чтобы в это время они были свободны», – сказала воспитатель детского травматологического отделения
Пообщаться с главным персонажем зимнего праздника смогли все пациенты. К тем, у кого постельный режим, Дед Мороз сам пришел в палату и вручил подарки.
Белорусский детский фонд проводит акцию в двадцать восьмой раз. «Больничные» утренники проходят во многих белорусских городах. Подарки получат больше десяти тысяч ребят, которым встречать Новый год придётся в палате.
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В Минске волонтеры и артисты поздравили с Новым годом тех, кто не сможет провести его дома – пациентов травматологического отделения городской больницы.
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