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Праздник для всех: волонтеры навестили пациентов детской больницы в Минске

28.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске волонтеры и артисты поздравили с Новым годом тех, кто не сможет провести его дома – пациентов травматологического отделения городской больницы. Гости принесли подарки и провели праздничный концерт, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Пятилетний Саша Новый год встретит в больнице: сложный перелом ноги, даже встать с кровати пока не может. О своем заветном желании мечтает лично рассказать Деду Морозу.

Новогоднее настроение пациентам травматологического отделения подарили волонтеры Белорусского детского фонда и профессиональные артисты.

«Когда мы видим улыбку на лицах этих детей и радость в глазах, наверное, это праздник. И выздоровление этих детей будет быстрым и успешным», – сказала заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова.

Чтобы маленькие пациенты хотя бы на время забыли о травмах и повеселились от души, медики сегодня немного изменили больничный график.

«Врачи стараются раньше сделать перевязки, чтобы детей потом не отвлекать. Чтобы они раньше сходили на процедуры, чтобы в это время они были свободны», – сказала воспитатель детского травматологического отделения больницы Елена Калеко.

Пообщаться с главным персонажем зимнего праздника смогли все пациенты. К тем, у кого постельный режим, Дед Мороз сам пришел в палату и вручил подарки.

Белорусский детский фонд проводит акцию в двадцать восьмой раз. «Больничные» утренники проходят во многих белорусских городах. Подарки получат больше десяти тысяч ребят, которым встречать Новый год придётся в палате.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске волонтеры и артисты поздравили с Новым годом тех, кто не сможет провести его дома – пациентов травматологического отделения городской больницы.
 
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