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Прямая линия с заместителем председателя райисполкома
28.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
В рамках еженедельных прямых линий 29 декабря состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Волковысского райисполкома Сергеем Викентьевичем ГОЛОВАЧОМ.
Вопросы можно задать по телефону 4-54-23 с 9 до 12 часов.
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В рамках еженедельных прямых линий 29 декабря состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Волковысского...
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