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Прямая линия с заместителем председателя райисполкома

28.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Прямая линия с заместителем председателя райисполкома

В рамках еженедельных прямых линий 29 декабря состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Волковысского райисполкома Сергеем Викентьевичем ГОЛОВАЧОМ.

Вопросы можно задать по телефону 4-54-23 с 9 до 12 часов.

 
 
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В рамках еженедельных прямых линий 29 декабря состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Волковысского...
 
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