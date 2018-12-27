Алименты в Беларуси: кто должен платить, кому и сколько

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Такие выплаты называются алиментами и могут осуществляться добровольно или по соглашению между родителями. Общеизвестно, что далеко не все родители добросовестно выполняют эти обязанности. В таком случае к ним может быть применен судебный порядок взыскания алиментов.

В Беларуси эта проблема является актуальной – только за 2017 год суды республики рассмотрели 13 106 дел о взыскании алиментов. Из них были удовлетворены 13 068 требования, т.е. в 99,7% случаев уклоняющиеся лица были подвергнуты принудительному взысканию средств на содержание детей. Оставшиеся 0,3% случаев были связаны с необходимостью установления отцовства.

Какие бывают алименты

Самым распространенным видом алиментов являются средства, взыскиваемые с родителей на содержание несовершеннолетних детей. Ст. 92 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь установлено, что размер алиментов, взыскиваемых с родителей на содержание детей, составляет: на одного ребенка – 25%, на двух детей – 33 %, на трех и более детей – 50% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц. Эти размеры установлены законодательством в случае отсутствия у родителей заключенного Соглашения о детях либо Соглашения об уплате алиментов. Также размер алиментов может быть установлен Брачным договором.

В среднем, учитывая размер средней заработной платы по Беларуси, на одного ребенка взыскивается 247 рублей, на двух детей – 326 рублей, на трех и более – 494 рубля.

Наибольший размер алиментов уплачивают работники сферы информационных технологий: 874 рубля – на одного ребенка; 1 153 рубля – на двух детей; 1 748 – на трех и более детей. Для сравнения: работники сферы образования на одного ребенка уплачивают 135 рублей, на двух детей – 178 рублей, на трех и более – около 270 рублей.

Другой разновидностью алиментов является уплата средств на содержание супруга. Ст. 30 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье устанавливает, что нетрудоспособный супруг, нуждающийся в материальной помощи, имеет право на получения от другого супруга содержания, и после расторжения брака.