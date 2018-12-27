ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алименты в Беларуси: кто должен платить, кому и сколько

28.12.2018 05:33 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Алименты в Беларуси: кто должен платить, кому и сколько
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Такие выплаты называются алиментами и могут осуществляться добровольно или по соглашению между родителями. Общеизвестно, что далеко не все родители добросовестно выполняют эти обязанности. В таком случае к ним может быть применен судебный порядок взыскания алиментов. 

В Беларуси эта проблема является актуальной – только за 2017 год суды республики рассмотрели 13 106 дел о взыскании алиментов. Из них были удовлетворены 13 068 требования, т.е. в 99,7% случаев уклоняющиеся лица были подвергнуты принудительному взысканию средств на содержание детей. Оставшиеся 0,3% случаев были связаны с необходимостью установления отцовства.

Какие бывают алименты

Самым распространенным видом алиментов являются средства, взыскиваемые с родителей на содержание несовершеннолетних детей. Ст. 92 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь установлено, что размер алиментов, взыскиваемых с родителей на содержание детей, составляет: на одного ребенка – 25%, на двух детей – 33 %, на трех и более детей – 50% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц. Эти размеры установлены законодательством в случае отсутствия у родителей заключенного Соглашения о детях либо Соглашения об уплате алиментов. Также размер алиментов может быть установлен Брачным договором.

В среднем, учитывая размер средней заработной платы по Беларуси, на одного ребенка взыскивается 247 рублей, на двух детей – 326 рублей, на трех и более – 494 рубля.

Наибольший размер алиментов уплачивают работники сферы информационных технологий: 874 рубля – на одного ребенка; 1 153 рубля – на двух детей; 1 748 – на трех и более детей. Для сравнения: работники сферы образования на одного ребенка уплачивают 135 рублей, на двух детей – 178 рублей, на трех и более – около 270 рублей.

Другой разновидностью алиментов является уплата средств на содержание супруга. Ст. 30 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье устанавливает, что нетрудоспособный супруг, нуждающийся в материальной помощи, имеет право на получения от другого супруга содержания, и после расторжения брака.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Законодательство Беларуси устанавливает, что каждый родитель, помимо обязанности воспитания несовершеннолетних детей, должен обеспечить их материальное...
 
Новости дня
Новости разные
 
28 декабря. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика