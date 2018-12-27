Областную Доску почета откроют в Гродно в мае 2019. Раз в год она будет обновляться

Доска почета уже возводится возле областной филармонии, где завершаются работы по реконструкции. На этом стенде разместят имена самых достойных представителей Гродненщины, а также названия лучших предприятий региона.

Гродно – единственный областной центр, который до этого момента не имел областной Доски почета. Между тем на республиканском стенде, расположенном в центре столицы, имена и названия наших предприятий встречаются довольно часто. Сейчас там размещен и сам областной город за успехи, достигнутые в социально-экономическом развитии. На Гродненщине немало достойных представителей, заслуживающих как больших наград, так и признания на самом высоком уровне. Мы должны знать имена героев, занесенных на областную Доску почета.













Как сообщил начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий, на Доску почета будут заноситься представители восьми районных центров и Гродно, достигшие лучших результатов в социально-экономическом развитии. Они будут представлять промышленность, строительство, транспорт, социальную сферу и другие отрасли.





На областной Доске почета к маю следующего года разместят портреты 20 человек. К слову, многим присвоено звание «Человек года Гродненщины.