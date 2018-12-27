Дизайнерские наряды и платья напрокат. В каких платьях белорусские звезды встретят Новый год

Пока вы составляете праздничное меню, белорусские артисты трудятся на корпоративах и съемках новогодних шоу. Редакция LADY.TUT.BY попросила известных артистов, ведущих и даже королев красоты показать, в каких платьях они появятся на наших экранах и рассказать, в чем встретят 2019 год.

Надежда Тимофеева, телеведущая





«Для „Новогодней ночи“ на Беларусь-1 выбрала вот такое платье (стоимость, к сожалению, не знаю): захотелось женственности и романтики. Именно в этом образе буду вместе с Георгием Колдуном поздравлять страну с Новым годом. (Улыбается.)

Образ дополнила красной помадой и прической с локонами. Получилось ровно то, что я себе представляла».

Мария Василевич, «Мисс Беларусь — 2018», «Мисс мира Европа — 2018»





«Думаю, что синее платье от дизайнера Юлии Латушкиной — отличный вариант для празднования Нового года. В этом наряде я выходила на сцену конкурса „Мисс мира“ во время дефиле „Топ-30“. Платье покорило своей оригинальностью всех! И меня в том числе: решила его купить».

Нина Богданова, ведущая, певица, event-продюсер





«Для одного из праздничных выходов я взяла платье в салоне La Festa от бренда Sherri Hill — подходящее к тематике мероприятия и удобное. Аренда обошлась мне в 300 белорусских рублей (с учетом подгонки по фигуре).

Почему выбрала прокат? Для активно работающего артиста появляться на нескольких мероприятиях одной и той же компании не в диковинку. Естественно, наряды не должны повторяться. Да и что греха таить, в век инстаграма не комильфо появляться в одинаковых платьях! (Смеется.)

Аренда хороших, брендовых вещей — отличный выход из ситуации: вместе со специалистом ты выбираешь подходящий наряд, выгуливаешь его, а если потом нужно что-то почистить или пришить, все сделают за тебя. К тому же всегда есть возможность появляться в платьях из актуальных коллекций, причем даже не обязательно их отслеживать.

Конечно, и своих нарядов у меня хватает: я нередко заказываю платья онлайн и обращаюсь к дизайнерам (в частности, к Людмиле Лабковой и Наталье Ляховец). Кстати, многие „засветившиеся“ платья я просто отвожу в те же салоны проката — пусть сослужат добрую службу и другим людям».

Екатерина Сакович, актриса, «Миссис Беларусь мира — 2018»





«Каждая уважающая себя женщина просто обязана иметь в собственном гардеробе платье для выхода в свет. Современные дизайнеры стараются максимально часто пополнять свои коллекции стильными и оригинальными моделями в разном ценовом диапазоне. А женщины, в свою очередь, имеют безграничный выбор. Что приятно!

При покупке новогоднего платья я руководствовалась своим главным правилом: выбирала то, что хорошо сидит и делает меня красивой. Платье становится красивым тогда, когда в нем уверенно и комфортно живет сама женщина! Свое предпочтение отдала вечернему платью Jollie в карамельном оттенке от Avedress. Оно не бросается в глаза, но однозначно врезается в память».

Наталья Бибикова, телеведущая





«31 декабря я буду вести новогодний концерт на канале Беларусь-3. Для этого мероприятия в шоу-руме „Шкаф подруги“ мне подобрали одновременно классическое и нарядное, не вычурное, нежное и яркое платье с пайетками.

Этот наряд я взяла напрокат. Аренда обошлась в 250 белорусских рублей».

Катерина Раецкая, солистка группы DaVinci, ведущая





«Самый любимый наряд этого года — костюм из необычного топа и юбки в пайетки.

Есть категория вещей, которую видишь на ком-то, очень хочется заполучить подобный силуэт, но тут же узнаешь у стилистов, что это всего лишь удачная комбинация нескольких раздельных деталей. Так было у меня с этим костюмом.

Сразу скажу, что это хорошая, возможно, даже более качественная, но все же копия наряда певицы Насти Каменских, в котором она снималась в прошлогодней рождественской программе. Настолько мне нравится сама артистка, ее образ, ее прекрасное настроение и стремление к развитию, что за ее страницей в соцсетях я слежу давно. Беру пример, так сказать, даже заказываю вещи из ее спортивной коллекции. Ровно год назад увидела Настины рождественские клипы со сменой нарядов, и в этот образ влюбилась. Полгода хранила в телефоне картинку! А когда нашла ткани, реализовала.

В этом комплекте есть все, что идёт ярким и спортивным девушкам: открыта линия плеч, подчеркнута шея, а юбка не скрывает тонкую талию и то, что „наприседала“ в зале. А еще такой костюм держит в тонусе: нельзя поправляться, иначе не сойдётся!» (Смеется.)