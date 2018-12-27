ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Форум ТИБО-2019 пройдет в апреле в Минске

28.12.2018 08:08 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Форум ТИБО-2019 пройдет в апреле в Минске
Фото из архива

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVI Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2019 пройдет в 2019 году с 8 по 12 апреля в "Минск-Арене", сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

ИКТ-форум ТИБО проводится в Беларуси ежегодно и представляет собой площадку для обмена новыми достижениями и передовым опытом в сфере информационных технологий.

Мероприятия форума в 2019 году предлагается посвятить темам электронного правительства (электронные здравоохранение, юриспруденция, общественная безопасность, социальные услуги, транспортная инфраструктура), цифровой экономики, национального сегмента интернета. По традиции пройдет конкурс интернет-ресурсов "Интернет-премия ТИБО", предлагается организовать Евразийский цифровой форум.

В 2018 году посетителями выставки на ТИБО стали 27,5 тыс. человек. Было представлено более 100 компаний-экспонентов, из них 20% - зарубежные. Деловая программа включала 28 мероприятий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVI Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2019 пройдет в 2019 году с 8 по 12 апреля в "Минск-Арене",...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дизайнерские наряды и платья напрокат. В каких платьях белорусские звезды встретят Новый год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика