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1 января 2019 года — 100 лет БССР. Как формировалась белорусская государственность

28.12.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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(Продолжение.  Начало в «НН» за 7, 14, 21 декабря)

К июлю 1945 г. в республике было восстановлено более 8 тыс. промышленных предприятий, мастерских, артелей. К февралю 1946 г. — более 10 тыс. км железных дорог, 1735 мостов. Со второго полугодия 1944 г. стали работать 72 электростанции.

Народ республики работал с большим энтузиазмом. Его усилиями к концу 1950 г. промышленность БССР по объему валовой продукции превысила довоенной уровень на 15 %, причем в западных областях Беларуси — почти в 2 раза. Производство металлорежущих станков увеличилось в 23,7 раза и составило около 7 % их общесоюзного выпуска. Ведущей отраслью промышленности становилось машиностроение. В 1950 г. автозавод дал народному хозяйству около 2,4 тыс. автомобилей, велосипедный завод выпустил 70 тыс. велосипедов, тракторный — первые 36 машин. Увеличилось производство строительных материалов, расширилась энергетическая мощность. В 1950 г. выработка электроэнергии превысила довоенный уровень на 47 %.

В 1951—1955 гг. в Беларуси вошло в строй 150 крупных промышленных предприятий и более 200 средних и мелких. В их числе были Минские подшипниковый и часовой заводы, радиозавод, завод отопительного оборудования, камвольный комбинат, завод швейных машин в Орше, Витебская шелкоткацкая фабрика и другие. За годы пятилетки валовой объем промышленной продукции увеличился более чем в два раза, при этом продолжался преимущественный рост тяжелой индустрии. Производство грузовых автомобилей увеличилось в 5,4 раза, металлообрабатывающих станков — в 2,4 раза, электроэнергии — в 2,5 раза.

Более сложным и противоречивым явилось восстановление сельскохозяйственного производства. За годы оккупации пришли в негодность и запустение сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, резко сократилось поголовье скота. Сотни тысяч сельчан погибли, многие были угнаны в Германию. В 1944-1945 гг. более 80 тыс. лиц гражданского населения и 180 тыс. партизан было мобилизовано в армию. В результате в сельском хозяйстве работали практически только женщины, подростки и старики. Даже к 1950 г. многие показатели развития сельского хозяйства были ниже довоенных. Так, по сравнению с довоенным уровнем посевные площади составляли 99,3 %, поголовье крупного рогатого скота — 96,5 %, лошадей — 62 %, свиней — 64,7 %.

В декабре 1947 г. была отменена карточная система. В начале 50-х годов завершилось переселение сельских жителей, потерявших жилье в годы войны, из землянок в дома. К началу 50-х годов было построено 4247 тыс. кв. м жилья в городах и 290,3 тыс. домов в сельской местности.

Уже к 1949 г. полностью была восстановлена сеть медицинских учреждений, которые обеспечивались необходимым медицинским оборудованием. За короткий срок создали 252 детских дома, в них воспитывалось около 27 тысяч детей. Более 31 тысячи сирот разместили в семьях.

За годы войны почти полностью разрушена оказалась материально-техническая база науки и культуры республики. Необходимо было, в первую очередь, восстановить народное образование. Уже в 1946-1947 учебном году в Беларуси работало 11 300 школ, в 1950-м — 12 тысяч. Сложным было положение с учитель-скими кадрами. К 1 января 1946 г. в школы из эвакуации вернулись 4 980 учителей, а также 6 840 демобилизованных учителей-фронтовиков. В 1949-1950 учебном году начался переход к всеобщему обязательному семилетнему образованию, который в основном был закончен к середине 50-х.

В 1951—1955 гг. активно строились средние школы, преобразовывались семилетние в средние, их количество увеличилось за эти годы с 761 до 1447, а контингент учеников вырос с 429 900 до 632 600 человек, улучшился учительский состав. Если в 1944-45 учебном году в школах Беларуси работало лишь 19,7 % учителей с высшим и неполным высшим образованием, то в 1950 — 1957 гг. — уже 30,2 %, а в 1955-1956 учебном году такое образование имело около 50 % учителей.

Подготовлено НАН Беларуси.

(Продолжение будет).

 

 


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(Продолжение.  Начало в «НН» за 7, 14, 21 декабря) К июлю 1945 г. в республике было восстановлено более 8 тыс.
 
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