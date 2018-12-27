«Весело и дружно встретим Новый год!». Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо приглашает!

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Приближаются новогодние праздники, и Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо приглашает всех желающих оставить в памяти приятные моменты уходящего года, посетив новогодние фотозоны этого учреждения. Здесь вы сможете сделать незабываемые кадры, которые не только поднимут настроение, но и украсят ваш фотоальбом и странички в социальных сетях.

Любители книги также могут принять участие в акции «Весело и дружно встретим Новый год!», в которой каждого десятого читателя абонементов библиотеки ждет новогодний календарь в подарок. Акция будет проходить с 29.12.2018 г. по 8.01.2019 г.