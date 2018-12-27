Турция с 1 января вводит для туристов налог на безопасность

В Турции с 1 января 2019 года появится налог на безопасность, который нужно будет платить приезжающим в страну туристам, сообщает турецкое информагентство Анадолу.

Заплатить сбор за обеспечение безопасности нужно будет в аэропорту по прилету в Турцию.

Изначально предполагалось, что размер налога составит 3 евро, однако после обращения в госорганы туристического бизнеса было решено снизить эту сумму вдвое - до полутора евро. Ассоциация турагентств Турции обосновывала необходимость снижения налога тем, что часть путевок на 2019 год уже продана и необходимость платить налог ляжет на плечи туркомпаний, что повлечет за собой их траты в несколько миллионов евро.

Турция по итогам 2018 года рассчитывает привлечь 40 млн иностранных туристов.

Источник: БЕЛТА.

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