Смотрите, как круто читатели TUT.BY украсили свои елки, офисы и квартиры

На днях мы попросили читателей поделиться своим новогодним настроением со всеми, и они откликнулись — прислали фотографии своих интерьеров и елочек. Смотрите, какая красота пришла к нам на почту! Если у вас елка-красавица и отпадный интерьер, делитесь с нами идеями, еще не поздно. Фото и небольшую историю о себе присылайте на адрес: elena. zueva@tutby.com

Вот такую елку придумали в офисе «БЕЛГИПС-ЭКО». «Иголки не осыпаются, кошка не свалит», — написал читатель Денис Торманов. Отличная идея, согласитесь!



Фото: Денис Торманов

Кирилл Кириллов написал, что эта искусственная елочка радует их уже девять лет. Если игрушек не хватает, елку, как в детстве, украшают конфетами.



Фото: Кирилл Кириллов

«Сейчас в магазинах огромный выбор всевозможных новогодних украшений, но больше всего уюта создают украшения, сделанные своими руками. Каждый год я стараюсь сделать что-нибудь новенькое, в этот раз этим новеньким стали месяц и венок», — написала в редакцию читательница Юлия Лиознова и прислала вот такую красоту.



Фото: Юлия Лиознова



Фото: Юлия Лиознова

Виталий Ковалевский прислал снимки елочки и декора, над которыми потрудилась его жена Марина.



Фото: Виталий Ковалевский



Фото: Виталий Ковалевский

Денис Рудов написал, что елку они поставили впервые за шесть лет жизни в собственном доме. «Новый год праздновали, но ограничивались елочными ветками и игрушками, а в этом году дети настояли на настоящей новогодней красавице. Думаю получилось неплохо». А вы не сомневайтесь, Денис, хорошо получилось!



Денис Рудов

Вероника Войлокова показала, какой новогодний венок у нее получился. Попробуйте и вы повторить, это несложно.



Фото: Вероника Войлокова

Юлия Лазовская написала большое письмо и рассказала о том, что в их компании «Арлепта» несколько лет подряд традиционно наряжают кабинеты к новогодним праздникам. А недавно эта затея переросла в конкурс. «Мы — отдел продаж, в этом году решили, что лучше покупной „наляпистости“ будет со вкусом сделанный своими руками и изысканно украшенный уголок. Всем отделом решили, что будем делать камин. Идею подсмотрели в интернете», — написала Юлия.



Фото: Юлия Лазовская

Если соберетесь повторить, вам понадобится: 2 картонные коробки, рулон обоев (кирпичный принт), пачка обойного клея, 3 листа цветного картона, 4 стеклянные банки, белая акриловая краска, бечевка, 2 метра молдинга, 3 березовых бревна, огоньки, свечи, дождик, терпение, усидчивость, энтузиазм, неиссякаемый оптимизм (добавленный прошедшим накануне корпоративом), вера в Дедушку Мороза и «голова» северного оленя (над камином висит). А еще три дня времени. Кстати, еще успеете.

Анна Павлова прислала фото елочки, выполненной из натуральных материалов. Она украшена имбирным печеньем, игрушками из дерева ручной работы. «Необычная, очень позитивная. Может прослужить несколько лет!» — написала Анна.



Фото: Анна Павлова



Фото: Анна Павлова

Анастасия Савчик прислала в редакцию много фотографий елочки и украшений, которые она сделала своими руками. Посмотрите, как здорово у нее получилось!



Фото: Анастасия Савчик



Фото: Анастасия Савчик



Фото: Анастасия Савчик



Фото: Анастасия Савчик



Фото: Анастасия Савчик

Дорогие читатели, спасибо вам, что поделились с нами своим замечательным настроением! На редакционную почту пришло столько писем, что не все фотографии смогли вместиться в этот текст. В ближайшее время мы опубликуем еще одну часть вашего новогоднего настроения. Если кто-то не успел, еще можно прислать нам фото и краткий рассказ о себе на почту: elena. zueva@tutby.com