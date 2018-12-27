«Белпочта» обнародовала график работы отделений в праздничные дни

«Белпочта» обнародовала график работы почтовых отделений в праздничные дни, сообщает БЕЛТА.





Так, 31 декабря отделения почтовой связи будут работать по установленному режиму. Например, в Минске объекты почтовой связи работают по режиму субботних дней, время работы в других регионах можно узнать на сайте «Белпочты».

1 и 7 января будут открыты только дежурные отделения почты.

О режиме работы отделений также можно узнать в cаll-центре «Белпочты» по номеру 154. Время его работы 31 декабря, 1 и 7 января — с 9.00 до 17.00.

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/belpochta-obnarodovala-grafik-raboty-otdelenij-v-prazdnichnye-dni-330903-2018/

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