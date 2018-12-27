Сколько заработает белорусская милиция на охране АЭС?

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"Завтра твоей страны" . Генподрядчик по возведению Белорусской АЭС «Атомстройэкспорт» заплатит в следующем году около 1,143 млн белорусских рублей Департаменту охраны Министерства внутренних дел Беларуси за охрану строительной площадки. Сообщение о прямой закупке у единственного поставщика размещено на официальном сайте российской Единой информационной системы в сфере закупок, пишет





Согласно ему, договор на сумму 1 142 946 рублей 48 копеек (без НДС) на оказание услуг по охране объектов АО «Атомстройэкспорт» в Республике Беларусь (а именно — площадки строительства атомной электростанции) действует с 1 января по 31 декабря 2019 года. Контрагентом российской компании выступает ошмянский отдел Департамента охраны МВД Беларуси.





Ошмянские милиционеры осуществляли охрану площадки под Островцом и в текущем году. Правда, их услуги были дешевле. Согласно данным с сайта zakupki.gov.by, в 2018 году «услуги сторожевой охраны без оружия, 19 суточных постов контролеров сторожевой охраны (13 870 часов охраны в месяц)» обошлись в 931 080 белорусских рублей 96 копеек.









В начале 2017 года в структуре Внутренних войск Республики Беларусь был сформирован спецбатальон по охране Белорусской АЭС. Его местом дислокации стал специально построенный военный городок в Островецком районе. Как сообщал тогда командующий внутренними войсками Юрий Караев, к охране АЭС служащие спецбатальона должны были приступить за полгода до доставки на объект ядерного топлива.





В 2017 году также был возрожден 1146-й гвардейский зенитный ракетный полк ВВС и войск ПВО. Осенью 2018 года он заступил на боевое дежурство по охране воздушного пространства в районе Белорусской АЭС.