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В Беларуси ввели изменения в оплате взносов в ФСЗН

28.12.2018 08:16 — Разное | Партизан  
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Индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам разрешили платить взносы в ФСЗН пропорционально отработанному времени. Изменения предусмотрены указом № 500 «О государственном социальном страховании», который 27 декабря подписал президент.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Новшества также ввели для работающих в иностранных организациях на территории Беларуси, а также для самозанятых и некоторых других категорий граждан.

Самозанятые смогут копить на пенсию через взносы в ФСЗН

Президентским указом разрешили самозанятым белорусам, которые занимаются непредпринимательской деятельностью, уплачивать взносы в ФСЗН и обеспечивать себе трудовую пенсию. При этом уплата страховых взносов для самозанятых будет добровольной.

До изменений у самозанятых не было возможности платить отчисления в ФСЗН — они не могут рассчитывать ни на больничный, ни на пособие по уходу за ребенком, ни на пенсию. Этот вопрос стал еще более актуальным с октября прошлого года, когда начал действовать президентский указ, расширяющий список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве ИП при условии уплаты единого налога.

«Не работаешь — не платишь»

ИП, нотариусы и адвокаты будут уплачивать взносы в ФСЗН только за период фактического осуществления своей деятельности с получением дохода. Напомним, ранее сами ИП предлагали платить взносы в ФСЗН пропорционально отработанному времени.

Сейчас они должны платить взносы независимо от того, работают они или ушли, к примеру, на каникулы. Минимальная сумма, которую предприниматели должны внести в ФСЗН, составляет 35% от минимальной зарплаты — 29% на пенсионное страхование + 6% на социальное страхование. К примеру, за 2017 год — 1113 рублей (или по 92,75 рубля в месяц). Для расчета за прошлый год берется минимальная зарплата в 265 рублей (с 1 января этого года она выросла до 305 рублей). Возможностью вносить более солидные суммы в фонд, чтобы на пенсии получать побольше, пользуются только около 5% ИП, остальные уплачивают по нижней планке. Многие ИП получают небольшие выплаты на заслуженном отдыхе.

Но предпринимателям нужно учитывать один важный момент: в страховой стаж будут засчитываться только периоды, подтвержденные уплатой взносов.


Что еще изменили указом президента?

Президентским указом № 500 также урегулировали вопросы обеспечения прав и гарантий в области государственного социального страхования лиц, работающих в иностранных организациях на территории Беларуси, и граждан, которые оправданы судом и уголовное преследование против которых прекращено.

«Кроме того, документом скорректированы отдельные нормы законодательных актов с учетом правоприменительной практики, а также в целях приведения их в соответствие с произошедшими изменениями в законодательстве», — отмечают в пресс-службе президента.

 
 
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Индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам разрешили платить взносы в ФСЗН пропорционально отработанному времени. Изменения предусмотрены указом...
 
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