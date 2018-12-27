Шуневич: «Дырявые» пользуются отверстиями не по назначению









«Я начну резко. Существует определенная категория граждан, которых я, — извините за сленг, это мой термин, моя дефиниция — называю «дырявые». Некоторые из них сделали себе отверстия в тех местах, которые природой не предусмотрены.





Некоторые эти отверстия используют не по назначению. А некоторые — действительно дыра. В образовании, воспитании, культуре, интеллекте.





Некоторые все это комбинируют. Задача у них всех одна, это всем понятно: блеснуть в СМИ, в интернете, набрать определенное количество собачьих возгласов, как я их называю, лайков. Естественно, получить гранты от своих закардонных кураторов. И удовлетворить свое болезненное эго», — сказал Шуневич.









Когда Марат Марков отметил, что министр хайпует на теме «дырявых», то Шуневич ответил следующее:





«Если моя формулировка и будет подхвачена, то это значит, что я попал в точку», — ответил чиновник.





«Да, попали», — согласился ведущий.

