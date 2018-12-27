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Шуневич: «Дырявые» пользуются отверстиями не по назначению

28.12.2018 08:07 — Разное | Партизан  
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Министр внутренних дел Игорь Шуневич дал интервью телеканалу ОНТ. Он стал гостем Марата Маркова в передаче «Ничего личного». Ведущий с самого начала затронул тему высказываний чиновников о ЛГБТ-сообществе.



«Я начну резко. Существует определенная категория граждан, которых я, — извините за сленг, это мой термин, моя дефиниция — называю «дырявые». Некоторые из них сделали себе отверстия в тех местах, которые природой не предусмотрены.

Некоторые эти отверстия используют не по назначению. А некоторые — действительно дыра. В образовании, воспитании, культуре, интеллекте.

Некоторые все это комбинируют. Задача у них всех одна, это всем понятно: блеснуть в СМИ, в интернете, набрать определенное количество собачьих возгласов, как я их называю, лайков. Естественно, получить гранты от своих закардонных кураторов. И удовлетворить свое болезненное эго», — сказал Шуневич.


Когда Марат Марков отметил, что министр хайпует на теме «дырявых», то Шуневич ответил следующее:

«Если моя формулировка и будет подхвачена, то это значит, что я попал в точку», — ответил чиновник.

 
«Да, попали», — согласился ведущий.

 
 
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Министр внутренних дел Игорь Шуневич дал интервью телеканалу ОНТ. Он стал гостем Марата Маркова в передаче «Ничего личного». Ведущий с самого начала затронул тему...
 
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