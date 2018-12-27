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Официально: новый Land Rover Defender будет представлен в следующем году

28.12.2018 09:24 — Разное | Tut.by  
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В компании Land Rover озвучили сроки выхода нового внедорожника Defender, сопроводив информацию официальными снимками закамуфлированных прототипов, проходящих доводочные испытания в Северной Америке.


Новый Defender (внутризаводской индекс L663) окончательно сбросит камуфляж ближе к концу 2019 года — точной даты англичане не называют, но, предположительно, это случится следующей осенью. Серийное производство внедорожника начнется в начале 2020 года, а до тех пор скрытые под камуфляжем машины пройдут интенсивную программу испытаний в разных климатических зонах, включая тесты за полярным кругом и в американской Долине смерти.


На обнародованных фотографиях запечатлен один из пятидверных прототипов Defender 110, но ранее тестовые образцы внедорожника попадались фотошпионам на британских дорогах в окрестностях инженерно-конструкторского центра Jaguar Land Rover в Гейдоне — среди них были и короткобазные «трехдверки» Defender 90. По слухам, в гамме нового внедорожника появится также модификация 130 с удлиненной колесной базой.


За исключением разве что некоторых фамильных черт во внешности, у нового Defender не будет практически ничего общего с классическим внедорожником, который был снят с производства в январе 2016 года. По информации издания Auto Express, за основу будет взято алюминиевое шасси, тесно унифицированное с нынешними SUV Jaguar Land Rover — в частности, Discovery: это значит, что Defender распрощается с рамным кузовом в пользу несущего, а неразрезные мосты уступят место независимым подвескам.


Что касается двигателей, то под капотом прототипов нового Defender, опять-таки если верить Auto Express, установлен двухлитровый турбодизель, но, разумеется, в гамме будут и бензиновые агрегаты — по всей видимости, «четверки» семейства Ingenium. Все моторы получат 48-вольтовю электрическую надстройку с компактным стартер-генератором (так называемый mild hybrid), также в линейке нового Defender ожидается полноценная гибридная версия с возможностью подзарядки от розетки.

 
 
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Новый Land Rover Defender пойдет по кроссоверной стезе - внедорожник распрощается с рамным кузовом в пользу несущего, а неразрезные мосты уступят место независимым...
 
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