Указ Лукашенко: самозанятым физлицам разрешили платить взносы в ФСЗН





27 декабря 2018 года президент подписал Указ № 500 "О государственном социальном страховании".

Согласно указу, самозанятые физические лица, которые осуществляют непредпринимательскую деятельность, могут участвовать в государственном социальном страховании.

В пресс-службе белорусского правительства также сообщили, что изменяется порядок уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд соцзащиты населения для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов. Теперь взносы будут уплачиваться ими только за период фактического осуществления своей деятельности с получением дохода.

Кроме того, документом урегулированы вопросы обеспечения прав и гарантий в области государственного социального страхования лиц, работающих в иностранных организациях на территории Беларуси, и граждан, которые оправданы судом и уголовное преследование против которых прекращено.