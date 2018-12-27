Квартира в шикарном отеле: россияне придумали, что делать с долгостроями вроде минского Hyatt

Минский отель-долгострой Hyatt Regency пытаются продать с 2016-го года. Но покупателей не находят: инвесторы не считают объект привлекательным. В Хабаровске так же безуспешно пытались пристроить Хилтон. А потом нашли ему применение — решили переделать в жилой комплекс и продать поквартирно.





Напомним, на последние торги недостроенный Hyatt Regency в дорогом районе столицы — на Старовиленском тракте — Минске снова не нашлось покупателей">выставляли с начальной ценой 60,99 миллиона рублей. Незавершенное законсервированное строение состоит из гостиницы на 246 номеров, ресторанов, СПА-зоны, конференц-залов, административных и торговых помещений и другого. Общая площадь — 46,1 тысячи квадратных метров. Готовность объекта — около 70%.

Если потенциальному инвестору разрешат переделать отель в многоквартирный элитный ЖК со Спа-центром, коммерческими помещениями, паркингом и т.д., продать его не составит труда. Аналогичных предложений в Минске просто нет, тогда как спрос на жилье такого уровня — есть.

Что сделали в Хабаровске

В Хабаровске недострой Хилтона тоже не мог найти инвестора. Каркас гостиницы продали одной из местных строительных организаций, сообщает сайт хабаровской администрации. Компания не планирует достраивать сооружение как отель — она завершит работы, но вместо гостиничных номеров в 18-этажном здании разместятся обычные квартиры.

— Мы провели полный аудит здания. Убедились, что конструкции выполнены на высоком уровне и сейчас приступаем к стройке. По нашему проекту, здание превратится в жилой дом бизнес-класса. Запланировано несколько уровней парковки на двести машин. Первые четыре этажа предназначены для офисов, ресторана и магазинов. С пятого по восемнадцатый этаж будут квартиры. Их по проекту не менее ста пятидесяти, — рассказал директор строительной компании «Уют» Павел Муха.

Прецедент есть

В Минске есть прецедент, когда отель продали поквартирно . Точнее, подъезд в апарт-отеле «Комфорт» на Щорса, 1.





— В апарт-отеле всего четыре подъезда и пятый — административный. Продается один подъезд. Девять этажей по 4 квартиры. Однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, — рассказывал представитель продавца.

Квартиры продавались с отделкой и мебелью. И успешно распродались. Сейчас в продаже осталась только одна трехкомнатная квартира площадью 85 квадратных метров.