5-кратный чемпион Беларуси подписал новый контракт с БАТЭ

Полузащитник Евгений Яблонский подписал новый контракт с БАТЭ, сообщает пресс-служба борисовского клуба.



Евгений Яблонский. Фото: fcbate.by

Воспитанник червенского футбола Евгений Яблонский является выходцем из дублирующего состава «желто-синих», за главную команду которых дебютировал 29 июня 2014 года в выездной чемпионатной встрече с «Белшиной».

С тех пор Яблонский провел в форме борисовчан 153 официальных матча, забил 4 мяча, отдал 9 результативных передач (чемпионат Беларуси — 101/3+7, Кубок — 23/0+1, Суперкубок — 3/0+0, Лига чемпионов — 19/1+0, Лига Европы — 7/0+1).

Вместе с БАТЭ Евгений Яблонский пять раз становился чемпионом страны (2014−2018), поднимал над головой национальные Кубок (2015) и Суперкубок (2015−2017), участвовал в групповых стадиях Лиги чемпионов (2014, 2015) и Лиги Европы (2017, 2018).