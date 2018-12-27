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В Гомеле Opel сбил на «зебре» женщину

28.12.2018 10:18 — Разное | Tut.by  
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Инцидент произошел 27 декабря, в 18.45, на улице Сосновая, сообщают «Гомельские ведомости».


27-летний водитель Opel Astra сбил 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.


Пешехода с травмами доставили в больницу.

 
 
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27-летний водитель Opel Astra сбил 64-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
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