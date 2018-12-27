|
В Гомеле Opel сбил на «зебре» женщину
Инцидент произошел 27 декабря, в 18.45, на улице Сосновая,
27-летний водитель Opel Astra сбил 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешехода с травмами доставили в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27-летний водитель Opel Astra сбил 64-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)