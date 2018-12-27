Apple запатентовала сгибающийся смартфон

Компания Apple запатентовала технологию сгибаемого дисплея, которая может использоваться при создании складного iPhone. Об этом пишет Gizmochina.





Патент был подан еще в марте, но информация об этом открылась только сейчас. На изображениях, описывающих устройство с подобным сгибаемым дизайном, показан смартфон, который может раскладываться внутрь и наружу. Для сравнения: анонсированный недавно складной смартфон от Samsung может сгибаться только одним способом — внутрь.

Отметим, что одобрение патента не является гарантом того, что Apple на самом деле выпустит подобный аппарат. Пока о планах по производству складывающихся смартфонов заявили только в Samsung и Huawei. Скорее всего, коммерческие модели сгибаемых смартфонов от этих компаний анонсируют в следующем году.