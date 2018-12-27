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Apple запатентовала сгибающийся смартфон

28.12.2018 10:11 — Разное | Tut.by  
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Компания Apple запатентовала технологию сгибаемого дисплея, которая может использоваться при создании складного iPhone. Об этом пишет Gizmochina.


Патент был подан еще в марте, но информация об этом открылась только сейчас. На изображениях, описывающих устройство с подобным сгибаемым дизайном, показан смартфон, который может раскладываться внутрь и наружу. Для сравнения: анонсированный недавно складной смартфон от Samsung может сгибаться только одним способом — внутрь.

Отметим, что одобрение патента не является гарантом того, что Apple на самом деле выпустит подобный аппарат. Пока о планах по производству складывающихся смартфонов заявили только в Samsung и Huawei. Скорее всего, коммерческие модели сгибаемых смартфонов от этих компаний анонсируют в следующем году.

 
 
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Патент был подан еще в марте, но информация об этом открылась только сейчас.
 
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