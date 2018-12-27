ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Рождество в Гродно приехали более 2000 безвизовых туристов

28.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
На прошлой неделе и в дни рождественских праздников областной центр посетили более 2,2 тысячи туристов, сообщили в управлении спорта и туризма облисполкома. Для сравнения: число иностранных гостей за такой же период в обычные дни составляет в среднем 1,8 тысячи человек. Всего с начала года возможностью увидеть Гродно и окрестности без визы воспользовались более 90 тысяч иностранцев. Это почти в два раза больше, чем в 2017 году.
 
 
К слову, Польша занимает вторую строчку в рейтинге стран, откуда к нам едут больше и чаще всего. На первом месте Литва: более половины безвизовых гостей оттуда. Всего же без виз Гродно и район могут посещать граждане 77 стран мира.
 
На Рождество в Гродно приехали более 2000 безвизовых туристов
 
Уходящий год ознаменован еще и тем, что у иностранцев появилась возможность приезжать к нам без виз на поезде. На эту дату уже почти 2 тысячи человек выбрали  этот вид транспорта для своего путешествия безвизового путешествия.
 
На Рождество в Гродно приехали более 2000 безвизовых туристов
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе и в дни рождественских праздников областной центр посетили более 2,2 тысячи туристов, сообщили в управлении спорта и туризма облисполкома. Для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нападающий БАТЭ Михаил Гордейчук перешел в "Тобол"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика