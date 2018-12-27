На Рождество в Гродно приехали более 2000 безвизовых туристов

На прошлой неделе и в дни рождественских праздников областной центр посетили более 2,2 тысячи туристов, сообщили в управлении спорта и туризма облисполкома. Для сравнения: число иностранных гостей за такой же период в обычные дни составляет в среднем 1,8 тысячи человек. Всего с начала года возможностью увидеть Гродно и окрестности без визы воспользовались более 90 тысяч иностранцев. Это почти в два раза больше, чем в 2017 году.

К слову, Польша занимает вторую строчку в рейтинге стран, откуда к нам едут больше и чаще всего. На первом месте Литва: более половины безвизовых гостей оттуда. Всего же без виз Гродно и район могут посещать граждане 77 стран мира.





Уходящий год ознаменован еще и тем, что у иностранцев появилась возможность приезжать к нам без виз на поезде. На эту дату уже почти 2 тысячи человек выбрали этот вид транспорта для своего путешествия безвизового путешествия.



