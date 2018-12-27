Советы, как сделать ремонт в квартире быстро



Ремонт квартиры не всегда начинается с голых стен. Иногда окружающая обстановка становится опостылой и хочется перемен. Но слово «ремонт» неизменно ассоциируется с разрухой в квартире, которая, кажется, никогда не закончится. Мы расскажем, как быстро сделать ремонт в квартире и получить желаемый результат.

Обновление отделки





Начать ремонт нужно с обсуждения того, что именно вы хотите изменить. Не спешите срывать обои со стен, пока не решите, какими именно вы хотите видеть стены и не купите новые стройматериалы.

Если у вас дома есть маленькие дети, непослушные животные, выходом быстро сделать ремонт в квартире может стать покраска стен. Перед тем как покрасить стены, нужно снять старое покрытие, нанести на стены финишную шпатлевку (при условии, что на них практически нет недостатков), прогрунтовать. После этого можно приступать к покраске. Наносят краску валиком в 2 слоя.

Если просто крашеные стены вам не подходят, а обои клеить вы не умеете, то вам подойдет вариант обоев под покраску. Клеить их нужно стык в стык, но даже если у вас не получится идеально, то последующая окраска скроет огрехи поклейки. Всего пара дней —и новые стены в комнате готовы. Перед покраской стен нужно наклеить малярный скотч на потолок, чтобы не пришлось красить и его.

Ровный потолок





Если при взгляде на потолок вы расстраиваетесь от неровностей, которые видите, то быстро сделать его ровным может компания по установке натяжных полотен. Заодно можно пересмотреть организацию света в комнате, ведь за полотном скроется от разводка.

Для штор выбирайте потолочные карнизы, которые выдержат даже очень тяжелые шторы. Возможно, вам покажется, что их внешний вид не очень привлекателен, но карниз можно спрятать в нише. Если вы заказываете натяжные потолки или потолок из гипсокартона, то заранее оговорите с мастерами место под нишу. В результате карниз не будет виден и будет казаться, что шторы струятся прямо с потолка.

Новый пол





Быстро сделать ремонт в квартире, когда нужно заменить напольное покрытие, выбирайте замковый ламинат. Он укладывается на специальную подложку, которая продается вместе с ним. В случае необходимости, ламинат легко подпилить.

Для квартир с ровным бетонным основанием для комнат с высокой проходимостью или повышенной влажностью (кухонь, прихожих, санузлов) можно выбрать виниловую плитку с замковым креплением.

Обновляем интерьер без ремонта





«Обновить» комнату без ремонта вы можете сменой текстиля. Посетите магазин штор , чтобы выбрать ткань, закажите новые чехлы на мягкую мебель и декоративные подушки.

На стены можно повесить картины. Для этого даже необязательно сверлить стены: можно повесить картины на клейкие застежки, если они нетяжелые.

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