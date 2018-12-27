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Государство продолжает готовить к продаже Белинвестбанк

28.12.2018 11:09 — Разное | Партизан  
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Правительство решило «снять» с Белинвестбанка очередные активы. На сей раз это помещения двух минских отделений: на Гинтовта, 30 и Одинцова, 69.

Здания продадут компании «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг». С учетом НДС они обойдутся примерно в 1,6 млн и 1,98 млн рублей соответственно.

По данным Office Life, основной вид деятельности «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг» — это операции с недвижимым имуществом. Компания более чем на 96% принадлежит Белинвестбанку. В самом банке примерно 97% контролируются Госкомитетом по имуществу.

 
 
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Правительство решило «снять» с Белинвестбанка очередные активы. На сей раз это помещения двух минских отделений: на Гинтовта, 30 и Одинцова, 69.
 
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