|
Государство продолжает готовить к продаже Белинвестбанк
Правительство решило «снять» с Белинвестбанка очередные активы. На сей раз это помещения двух минских отделений: на Гинтовта, 30 и Одинцова, 69.
Здания продадут компании «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг». С учетом НДС они обойдутся примерно в 1,6 млн и 1,98 млн рублей соответственно.
По данным
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство решило «снять» с Белинвестбанка очередные активы. На сей раз это помещения двух минских отделений: на Гинтовта, 30 и Одинцова, 69.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)