



Семья Петра Кучуры, архивное фото





На этот раз Петра Кучуру обвинили в создании конфликтной ситуации с другими осужденными и, вероятнее всего, «кинули» в ШИЗО, так как запланированный звонок родным не состоялся.





«Последние свидание с мужем было 15 января 2018 года. Наложенное взыскание подошло как раз к моменту, когда должно было состояться наше свидание, но, вероятно, администрация колонии боится, что Пётр может поведать мне о том, что на самом деле происходит за решеткой. Интересно, что такой формулировки при наложении взысканий у нас еще не было!» - отмечает Людмила Кучура.





Муж также рассказал ей, что в личной беседе начальник колонии Алексей Лазаренко сказал, что предполагает, что жена заключенного будет писать жалобы, но он никого и ничего не боится.





Конечно, Людмила Михайловна обратилась с жалобой к начальнику Департамента исполнения наказаний Олегу Маткину, в которой указала на необоснованное давление на Петра Кучуру со стороны администрации ИК-15 - лишение его очередного длительного свидания, изъятие двух писем от 2-го и 8-го декабря, а также на бездействие со стороны ДИН по защите прав заключенных и безнаказанность сотрудников колонии.





Примером такого бездействия является проверка, проведенная в апреле этого года первым заместителем начальника ДИН Иваном Мыслицким, который в разговоре с Петром Кучурой повторял, что он ему не верит, а верит начальнику колонии, и никаких нарушений со стороны администрации исправительного учреждения в отношении осужденного не усмотрел.





«Именно руководство ДИН и покрывает незаконные действия Алексея Лазаренко по отношению к моему мужу и другим осужденным. В результате липовых проверок по нашим жалобам мы получаем отписки, а те, на кого обоснованно жалуемся, остаются безнаказанными», - отмечала в жалобе Людмила Кучура.









Она просила ДИН провести объективную проверку об обоснованности лишения ее мужа длительного свидания и принять меры к начальнику колонии, чтобы остановить произвольное наложение взысканий на Петра Кучуру.





Ответ женщина получила за подписью того самого замначальника Ивана Мыслицкого, который ранее проводил проверку и закрыл глаза на нарушения со стороны администрации колонии.





Он написал, что вина Петра Кучуры «подтверждается собранными материалами, объявленное взыскание в виде лишения очередного длительного свидания соответствует тяжести и характеру нарушения, а нарушений со стороны сотрудников исправительного учреждения не выявлено».





Также И. Мыслицкий указал, что изъятые письма в адрес Людмилы Кучуры носили циничный характер и содержали жаргонные слова, а по вопросу предвзятого отношения со стороны администрации ИК-15 к осужденному Кучуре сотрудниками Департамента неоднократно проводились проверки, о чем ей направлялись якобы мотивированные ответы.





Он утверждает, что Людмила Кучура не приводит дополнительных фактов, имеющих значение для рассмотрения жалобы по существу, и в случае поступления в Департамент обращений аналогичного содержания в будущем они будут оставлены без рассмотрения.





Людмила Михайловна отмечает, что на 23 и 25 декабря были запланированы телефонные звонки с мужем, однако, на связь он так и не вышел. «Я уверена, что сейчас он находится в ШИЗО с подачи самого Департамента», - говорит она.





Теперь жена осужденного обратилась с заявлением об ознакомлении с материалами проведенной проверки по ее жалобе, однако, особых надежд она не питает:





«Как правило, при ознакомлении с материалами мне показывают только мою жалобу и ответ на нее, все остальное якобы для служебного пользования. Но почему не покажут акт о наложении взыскания на мужа, если он действительно виновен?





Я считаю, что сокрытие информации как раз подтверждает то, что администрация колонии покрывает неправомерные действия своих сотрудников в отношении заключенных. Для них всегда виноват осужденный».









Напомним, чрезвычайная ситуация сложилась вокруг Петра Кучуры после создания его женой петиции за передачу полномочий Департамента исполнения наказаний Министерству юстиции.





Особую обеспокоенность у админстрации колонии вызвало то, что таким образом раскрылась информация о пытках и неоказании медицинской помощи в колонии, которые привели к нескольким смертям, в том числе и жены одного из осужденных во время длительного свидания.