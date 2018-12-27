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Предновогодний "подарок" от ИК-15: Петра Кучуру лишили свидания с женой

28.12.2018 10:40 — Разное | Партизан  
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Как сообщила ПЦ «Весна» жена заключенного Людмила Кучура, в телефонном разговоре муж рассказал ей, что на него было наложено новое взыскание, которое стало поводом для лишения его длительного свидания.

 
Семья Петра Кучуры, архивное фото

На этот раз Петра Кучуру обвинили в создании конфликтной ситуации с другими осужденными и, вероятнее всего, «кинули» в ШИЗО, так как запланированный звонок родным не состоялся.

«Последние свидание с мужем было 15 января 2018 года. Наложенное взыскание подошло как раз к моменту, когда должно было состояться наше свидание, но, вероятно, администрация колонии боится, что Пётр может поведать мне о том, что на самом деле происходит за решеткой. Интересно, что такой формулировки при наложении взысканий у нас еще не было!» - отмечает Людмила Кучура.

Муж также рассказал ей, что в личной беседе начальник колонии Алексей Лазаренко сказал, что предполагает, что жена заключенного будет писать жалобы, но он никого и ничего не боится.

Конечно, Людмила Михайловна обратилась с жалобой к начальнику Департамента исполнения наказаний Олегу Маткину, в которой указала на необоснованное давление на Петра Кучуру со стороны администрации ИК-15 - лишение его очередного длительного свидания, изъятие двух писем от 2-го и 8-го декабря, а также на бездействие со стороны ДИН по защите прав заключенных и безнаказанность сотрудников колонии.

Примером такого бездействия является проверка, проведенная в апреле этого года первым заместителем начальника ДИН Иваном Мыслицким, который в разговоре с Петром Кучурой повторял, что он ему не верит, а верит начальнику колонии, и никаких нарушений со стороны администрации исправительного учреждения в отношении осужденного не усмотрел.

«Именно руководство ДИН и покрывает незаконные действия Алексея Лазаренко по отношению к моему мужу и другим осужденным. В результате липовых проверок по нашим жалобам мы получаем отписки, а те, на кого обоснованно жалуемся, остаются безнаказанными», - отмечала в жалобе Людмила Кучура.


Она просила ДИН провести объективную проверку об обоснованности лишения ее мужа длительного свидания и принять меры к начальнику колонии, чтобы остановить произвольное наложение взысканий на Петра Кучуру.

Ответ женщина получила за подписью того самого замначальника Ивана Мыслицкого, который ранее проводил проверку и закрыл глаза на нарушения со стороны администрации колонии. 

Он написал, что вина Петра Кучуры «подтверждается собранными материалами, объявленное взыскание в виде лишения очередного длительного свидания соответствует тяжести и характеру нарушения, а нарушений со стороны сотрудников исправительного учреждения не выявлено». 

Также И. Мыслицкий указал, что изъятые письма в адрес Людмилы Кучуры носили циничный характер и содержали жаргонные слова, а по вопросу предвзятого отношения со стороны администрации ИК-15 к осужденному Кучуре сотрудниками Департамента неоднократно проводились проверки, о чем ей направлялись якобы мотивированные ответы.

Он утверждает, что Людмила Кучура не приводит дополнительных фактов, имеющих значение для рассмотрения жалобы по существу, и в случае поступления в Департамент обращений аналогичного содержания в будущем они будут оставлены без рассмотрения.

Людмила Михайловна отмечает, что на 23 и 25 декабря были запланированы телефонные звонки с мужем, однако, на связь он так и не вышел. «Я уверена, что сейчас он находится в ШИЗО с подачи самого Департамента», - говорит она.

Теперь жена осужденного обратилась с заявлением об ознакомлении с материалами проведенной проверки по ее жалобе, однако, особых надежд она не питает:

«Как правило, при ознакомлении с материалами мне показывают только мою жалобу и ответ на нее, все остальное якобы для служебного пользования. Но почему не покажут акт о наложении взыскания на мужа, если он действительно виновен? 

Я считаю, что сокрытие информации как раз подтверждает то, что администрация колонии покрывает неправомерные действия своих сотрудников в отношении заключенных. Для них всегда виноват осужденный».


Напомним, чрезвычайная ситуация сложилась вокруг Петра Кучуры после создания его женой петиции за передачу полномочий Департамента исполнения наказаний Министерству юстиции. 

Особую обеспокоенность у админстрации колонии вызвало то, что таким образом раскрылась информация о пытках и неоказании медицинской помощи в колонии, которые привели к нескольким смертям, в том числе и жены одного из осужденных во время длительного свидания.

 
 
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Как сообщила ПЦ «Весна» жена заключенного Людмила Кучура, в телефонном разговоре муж рассказал ей, что на него было наложено новое взыскание, которое стало...
 
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