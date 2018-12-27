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Мишель Обама впервые возглавила рейтинг симпатий американцев

28.12.2018 10:27 — Разное | Партизан  
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Бывшие президент и первая леди США Барак и Мишель Обамы возглавили рейтинг персон, которыми американцы восхищаются больше всего.

Соответствующий опрос ежегодно с 1946 года проводит компания Gallup.



По итогам 2018 года Мишель Обама впервые стала первой среди женщин — в симпатиях к ней признались 15% граждан США. До этого 17 лет подряд в рейтинге первенствовала бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон. 

В новом опросе она делит третье место с первой леди США Меланией Трамп (4%). Второй стала Опра Уинфри (5%), а замыкает первую пятерку королева Великобритании Елизавета II (2%).

Барак Обама уже 11-й год подряд возглавляет рейтинг симпатий Gallup. Им восхищаются 19% американцев. На втором месте — действующий президент США Дональд Трамп (13%). В первую пятерку также вошли Джордж Буш-младший (2%), папа римский Франциск (1%) и Билл Гейтс (1%).



 
 
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Бывшие президент и первая леди США Барак и Мишель Обамы возглавили рейтинг персон, которыми американцы восхищаются больше всего.
 
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