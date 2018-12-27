







Действующий основной закон запрещает Путину участвовать в выборах в 2024 году. К этому выводу пришли аналитики Bloomberg.





Накануне спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин на встрече с Путиным предложил проанализировать Конституцию, чтобы выяснить, что «ее положения являются эффективными и не потеряли свою сущность».





По мнению аналитиков, таким образом российская власть пытается изменить основной закон и оставить Путина президентом после 2024 года.





«Речь идет о передаче власти (Путину после 2024 года — ред.). Путин поощряет эту игру, говоря неоднозначные намеки», — прокомментировал инициативу парламента политический аналитик и бывший кремлевский помощник Глеб Павловский.





Также, по мнению аналитиков, существует еще один гипотетический вариант — создание совещательного органа под названием Государственный Совет, который стал бы высшим руководящим органом в стране во главе с Путиным.





По мнению политолога Валерия Соловья, в случае проведения такой реформы нового президента могут лишить многих полномочий. Также он предполагает, что изменения к Конституции могут начаться уже в 2020 году.









Напомним, после переизбрания на должность президента РФ Путин пообещал не баллотироваться в президенты РФ третий раз подряд.





18 мая парламент Чечни предложил внести правки в Конституцию России, которые позволят президенту РФ быть при власти до трех сроков подряд.





65-летний Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года. Он возглавлял власть в стране 8 лет, потом уступил премьеру Дмитрию Медведеву, а 7 мая 2012 года Путин вновь был избран президентом.





Выборы в России 2018 года проходили с массовыми нарушениями. В частности, обнародованы десятки видео с вбросом бюллетеней.