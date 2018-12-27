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Беларусь нацелена на создание железнодорожного маршрута Минск-Баку

28.12.2018 09:58 — Разное | Партизан  
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Беларусь проявляет интерес к проекту «Север-Юг» и железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

«Беларусь нацелена на создание железнодорожного маршрута Минск-Баку. Азербайджан привлекает Беларусь по причине членства в инфраструктурных проектах «Север-Юг» и «Великий шелковый путь», - заявил Г.Ахрамович.

По его словам, в текущем году грузопоток между Азербайджаном и Беларусью составил 400 тысяч тонн.

Назвав Бакинский международный морской торговый порт мощнейшим логистическим центром, посол заявил, что Беларусь может воспользоваться возможностями этого порта для осуществления поставок своих грузов в Грузию и Турцию по маршруту Баку-Тбилиси-Карс.

По его словам, Беларусь также может быть интересна Азербайджану, так как является, как и Азербайджан, транзитной страной, участвующей в ряде транспортных проектов.

«У Азербайджана и Беларуси есть большой потенциал в создании крупнейших логистических центров», - подчеркнул дипломат.


 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь проявляет интерес к проекту «Север-Юг» и железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.
 
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