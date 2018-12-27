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Турция с 1 января 2019 года вводит налог для всех туристов

28.12.2018 09:54 — Разное | Партизан  
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Турция с 1 января 2019 года вводит «налог на безопасность» для пассажиров, вылетающих из всех аэропортов страны.

Как передает РИА Новости, Турция усиливает меры безопасности во всех аэропортах страны, при этом часть этих расходов правительство страны перекладывает на самих пассажиров - путешествующих как самостоятельно, так и в составе группы. Новый налог на безопасность обязаны уплачивать все туристы - граждане Турции и других государств, вне зависимости от возраста и сезона поездки.

Примечательно, что изначально Главное управление государственных аэропортов Турции объявило о размере сбора в три евро. Но в дело вмешалось министерство культуры и туризма Турции. Глава ведомства Мехмет Эрсой настоял на том, чтобы сумму налога снизили до 1,5 евро на человека.

Решение о введение нового налога стало неожиданным для турбизнеса Турции и для российских туроператоров, работающих по направлению. Этот сбор не учитывался при продаже пакетных туров в Турцию по акции раннего бронирования на летний сезон-2019.

По сообщению турецких СМИ, сейчас Ассоциация турецких туристических агентств (TÜRSAB) будет пытаться решить этот вопрос с иностранными туроператорами. Но сложность в том, что пока никаких официальных документов, разъясняющих порядок уплаты налога на безопасность, нет.

 
 
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Турция с 1 января 2019 года вводит «налог на безопасность» для пассажиров, вылетающих из всех аэропортов страны.
 
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