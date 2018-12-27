Турция с 1 января 2019 года вводит налог для всех туристов

РИА Новости , Турция усиливает меры безопасности во всех аэропортах страны, при этом часть этих расходов правительство страны перекладывает на самих пассажиров - путешествующих как самостоятельно, так и в составе группы. Новый налог на безопасность обязаны уплачивать все туристы - граждане Турции и других государств, вне зависимости от возраста и сезона поездки. Как передает, Турция усиливает меры безопасности во всех аэропортах страны, при этом часть этих расходов правительство страны перекладывает на самих пассажиров - путешествующих как самостоятельно, так и в составе группы. Новый налог на безопасность обязаны уплачивать все туристы - граждане Турции и других государств, вне зависимости от возраста и сезона поездки.





Примечательно, что изначально Главное управление государственных аэропортов Турции объявило о размере сбора в три евро. Но в дело вмешалось министерство культуры и туризма Турции. Глава ведомства Мехмет Эрсой настоял на том, чтобы сумму налога снизили до 1,5 евро на человека.





Решение о введение нового налога стало неожиданным для турбизнеса Турции и для российских туроператоров, работающих по направлению. Этот сбор не учитывался при продаже пакетных туров в Турцию по акции раннего бронирования на летний сезон-2019.





По сообщению турецких СМИ, сейчас Ассоциация турецких туристических агентств (TÜRSAB) будет пытаться решить этот вопрос с иностранными туроператорами. Но сложность в том, что пока никаких официальных документов, разъясняющих порядок уплаты налога на безопасность, нет.