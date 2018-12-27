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Турция с 1 января 2019 года вводит налог для всех туристов
Турция с 1 января 2019 года вводит «налог на безопасность» для пассажиров, вылетающих из всех аэропортов страны.
Как передает
Примечательно, что изначально Главное управление государственных аэропортов Турции объявило о размере сбора в три евро. Но в дело вмешалось министерство культуры и туризма Турции. Глава ведомства Мехмет Эрсой настоял на том, чтобы сумму налога снизили до 1,5 евро на человека.
Решение о введение нового налога стало неожиданным для турбизнеса Турции и для российских туроператоров, работающих по направлению. Этот сбор не учитывался при продаже пакетных туров в Турцию по акции раннего бронирования на летний сезон-2019.
По сообщению турецких СМИ, сейчас Ассоциация турецких туристических агентств (TÜRSAB) будет пытаться решить этот вопрос с иностранными туроператорами. Но сложность в том, что пока никаких официальных документов, разъясняющих порядок уплаты налога на безопасность, нет.
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Турция с 1 января 2019 года вводит «налог на безопасность» для пассажиров, вылетающих из всех аэропортов страны.
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