ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кочанова встретилась с главой администрации Путина и заключила меморандум о сотрудничестве

28.12.2018 09:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Глава Администрации Лукашенко Наталья Кочанова 27 декабря в Москве встретилась с российским коллегой Антоном Вайно.

Стороны заключили меморандум о сотрудничестве, сообщает "Белсат" со ссылкой на сайт Кремля.

«Документ предусматривает активное взаимодействие в вопросах государственной службы и подготовки кадров, обмен опытом в области нормотворческой деятельности и юридической экспертизы, проведение консультаций в сфере информационно-коммуникационных технологий», – говорится в сообщении.


Во вторник, 25 декабря, переговоры в Москве провели президенты России и Беларуси. По итогам было принято решение о создании рабочей группы для урегулирования насущных вопросов в двусторонней повестке дня. Лукашенко и Путин договорились встретиться еще раз до Нового года.

Дата встречи пока официально не назначена. Однако, по неподтвержденной информации, распространяемой в сети, следующие переговоры могут пройти уже 31 декабря.


 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Администрации Лукашенко Наталья Кочанова 27 декабря в Москве встретилась с российским коллегой Антоном Вайно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Официально: новый Land Rover Defender будет представлен в следующем году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика