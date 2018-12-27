Кочанова встретилась с главой администрации Путина и заключила меморандум о сотрудничестве

"Белсат" со ссылкой на сайт Кремля. Стороны заключили меморандум о сотрудничестве, сообщаетсо ссылкой наКремля.





«Документ предусматривает активное взаимодействие в вопросах государственной службы и подготовки кадров, обмен опытом в области нормотворческой деятельности и юридической экспертизы, проведение консультаций в сфере информационно-коммуникационных технологий», – говорится в сообщении.









Во вторник, 25 декабря, переговоры в Москве провели президенты России и Беларуси. По итогам было принято решение о создании рабочей группы для урегулирования насущных вопросов в двусторонней повестке дня. Лукашенко и Путин договорились встретиться еще раз до Нового года.





Дата встречи пока официально не назначена. Однако, по неподтвержденной информации, распространяемой в сети, следующие переговоры могут пройти уже 31 декабря.



