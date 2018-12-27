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Смягчать антинаркотическое законодательство глава МВД считает неактуальным

28.12.2018 09:32 — Разное | Партизан  
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В Беларуси нет необходимости смягчать антинаркотическое законодательство. Такое мнение высказал министр внутренних дел Игорь Шуневич в интервью телеканалу ОНТ. Оно вышло в эфир вечером 27 декабря.

По словам Шуневича, закон сегодня имеет "массу вариантного развития событий для судьи, когда он может с учетом личности, совершенного и так далее выбирать степень и жесткость наказания", передает "Еврорадио".

Министр подчеркнул, что ситуация с наркопреступностью в Беларуси в последнее время не стала легче или спокойнее. Наша страна, по его словам, выглядит привлекательно не только для наркотрафика, но и как рынок сбыта наркотиков.


Шуневич заявил, что понимает родственников осужденных по этой статье, когда они выступают за смягчение наказания. Но он призвал услышать матерей детей, погибших от наркотиков. Они, говорит глава МВД, выступают против смягчения "антинаркотической" статьи 328.

 
 
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В Беларуси нет необходимости смягчать антинаркотическое законодательство. Такое мнение высказал министр внутренних дел Игорь Шуневич в интервью телеканалу ОНТ....
 
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