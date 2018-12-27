Смягчать антинаркотическое законодательство глава МВД считает неактуальным

"Еврорадио" . По словам Шуневича, закон сегодня имеет "массу вариантного развития событий для судьи, когда он может с учетом личности, совершенного и так далее выбирать степень и жесткость наказания", передает





Министр подчеркнул, что ситуация с наркопреступностью в Беларуси в последнее время не стала легче или спокойнее. Наша страна, по его словам, выглядит привлекательно не только для наркотрафика, но и как рынок сбыта наркотиков.









Шуневич заявил, что понимает родственников осужденных по этой статье, когда они выступают за смягчение наказания. Но он призвал услышать матерей детей, погибших от наркотиков. Они, говорит глава МВД, выступают против смягчения "антинаркотической" статьи 328.