Сын Капского рассказал, кого отец видел своим преемником в БАТЭ

"Прессболу" . Об этом его сын Андрей рассказал в интервью





"Их всегда было двое — Андрей Вашкевич и Виталий Родионов. Но ни один, ни другой не прошли. Папа хотел их закалить, но они по-своему остались мягкими. Ему нужен был человек жесткий. И с чуйкой, которая у папы, безусловно, имелась", — говорит Андрей Капский.





Анатолий Капский умер в этом году 22 сентября. По словам его сына, футбольный клуб был для отца чуть ли не основным смыслом жизни. "Для папы БАТЭ был ребенком, а для нас — братом. Наша жизнь с детства была пронизана этим клубом", — поясняет он.