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Сын Капского рассказал, кого отец видел своим преемником в БАТЭ

28.12.2018 09:19 — Разное | Партизан  
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Председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский видел своими преемниками двух кандидатов.

Об этом его сын Андрей рассказал в интервью "Прессболу".

"Их всегда было двое — Андрей Вашкевич и Виталий Родионов. Но ни один, ни другой не прошли. Папа хотел их закалить, но они по-своему остались мягкими. Ему нужен был человек жесткий. И с чуйкой, которая у папы, безусловно, имелась", — говорит Андрей Капский.

Анатолий Капский умер в этом году 22 сентября. По словам его сына, футбольный клуб был для отца чуть ли не основным смыслом жизни. "Для папы БАТЭ был ребенком, а для нас — братом. Наша жизнь с детства была пронизана этим клубом", — поясняет он.

 
 
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Председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский видел своими преемниками двух кандидатов.
 
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