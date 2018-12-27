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В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

28.12.2018 11:15 — Разное | Ежедневник  
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В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

На границе Крыма и Украины завершено строительство заграждения и настройка системы сигнализационных датчиков, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ.

В ведомстве пояснили, что строительство заграждения связано с угрозами прорыва украинских диверсантов. Кроме того, оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя, наркотиков.

Длина инженерных сооружений — более 60 километров. На рубеже находятся несколько сотен датчиков различного типа действия, в том числе оснащенные системами телевизионного видеонаблюдения для контроля за местностью ночью.

Также на границе установили два сигнализационных комплекса с вибрационными и радиолучевыми датчиками.

 
 
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На границе Крыма и Украины завершено строительство заграждения и настройка системы сигнализационных датчиков, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на...
 
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