В Крыму построили заграждение на границе с Украиной





На границе Крыма и Украины завершено строительство заграждения и настройка системы сигнализационных датчиков, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ.

В ведомстве пояснили, что строительство заграждения связано с угрозами прорыва украинских диверсантов. Кроме того, оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя, наркотиков.

Длина инженерных сооружений — более 60 километров. На рубеже находятся несколько сотен датчиков различного типа действия, в том числе оснащенные системами телевизионного видеонаблюдения для контроля за местностью ночью.

Также на границе установили два сигнализационных комплекса с вибрационными и радиолучевыми датчиками.