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В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
28.12.2018 11:15 — Разное | Ежедневник
На границе Крыма и Украины завершено строительство заграждения и настройка системы сигнализационных датчиков, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ.
В ведомстве пояснили, что строительство заграждения связано с угрозами прорыва украинских диверсантов. Кроме того, оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя, наркотиков.
Длина инженерных сооружений — более 60 километров. На рубеже находятся несколько сотен датчиков различного типа действия, в том числе оснащенные системами телевизионного видеонаблюдения для контроля за местностью ночью.
Также на границе установили два сигнализационных комплекса с вибрационными и радиолучевыми датчиками.
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На границе Крыма и Украины завершено строительство заграждения и настройка системы сигнализационных датчиков, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на...
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