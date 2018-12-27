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Хрупкое чудо: как в Минске создают эксклюзивные елочные игрушки
28.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
На единственной фабрике в Минске делают эксклюзивные
Директор предприятия по производству елочных игрушек Андрей Бегун никогда не думал, что его детское увлечение когда-нибудь перерастет в бизнес. Елочные игрушки собирал, сколько себя помнит. В коллекции – сотни экспонатов из разных стран.
Четыре года назад Андрей начал сам выпускать стеклянные елочные игрушки. Сейчас это производство единственное в стране.
«В 2014 году мы открыли первую выставку. Пришло более 30 тысяч человек, и все спрашивали, а где же белорусские игрушки?» – вспоминает Андрей Бегун.
В индустрии елочных игрушек заимствовать идеи конкурентов не принято. Каждый удивляет по-своему. Белорусские мастера освоили технику барельефного узора – похоже на настоящее волшебство.
Вновь растет спрос на плоские игрушки, когда-то модные в СССР. На производство одной партии уходит восемь часов.
При температуре в 800 градусов стекло меняет цвет, становится обтекаемой формы. После этого заготовку отправляют в цех росписи. Здесь тоже знают, что нужно покупателю.
Декабрь – пик продаж
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Директор предприятия по производству елочных игрушек Андрей Бегун никогда не думал, что его детское увлечение когда-нибудь перерастет в бизнес.
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