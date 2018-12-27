Хрупкое чудо: как в Минске создают эксклюзивные елочные игрушки

На единственной фабрике в Минске делают эксклюзивные елочные игрушки – с барельефным узором и в технике фьюзинг. Производство открыл местный коллекционер. Там, где создают новогоднюю красоту, побывала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Директор предприятия по производству елочных игрушек Андрей Бегун никогда не думал, что его детское увлечение когда-нибудь перерастет в бизнес. Елочные игрушки собирал, сколько себя помнит. В коллекции – сотни экспонатов из разных стран.



«В Будапеште есть большой рынок разных артефактов, на нем я откопал жемчужину нашей коллекции – шар с венского бала конца XIX – начала XX века», – рассказывает Андрей Бегун.

Четыре года назад Андрей начал сам выпускать стеклянные елочные игрушки. Сейчас это производство единственное в стране.

«В 2014 году мы открыли первую выставку. Пришло более 30 тысяч человек, и все спрашивали, а где же белорусские игрушки?» – вспоминает Андрей Бегун.

В индустрии елочных игрушек заимствовать идеи конкурентов не принято. Каждый удивляет по-своему. Белорусские мастера освоили технику барельефного узора – похоже на настоящее волшебство.



«Художник рисует зеркальный рисунок, он с обратной стороны затамповывается. После этого в технике барельефного узора художник начинает наносить изображения при помощи пластика», – говорит художник Полина.

Вновь растет спрос на плоские игрушки, когда-то модные в СССР. На производство одной партии уходит восемь часов.



Фьюзинг – очень старая и интересная техника, ее египтяне придумали, надо по лекалу нарезать цветное стекло, склеить его, а потом происходит обжиг в нашей специальной печи.

При температуре в 800 градусов стекло меняет цвет, становится обтекаемой формы. После этого заготовку отправляют в цех росписи. Здесь тоже знают, что нужно покупателю.