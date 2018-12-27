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Теперь для получения польской визы нужна будет бронь жилья

28.12.2018 13:12 — Разное | Партизан  
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Консульские учреждения Польши в Беларуси выдают почти половину всех шенгенских виз нашим соотечественникам, сообщили Sputnik в посольстве Республики Польша.

"Изменения, которые вводятся со 2 января 2019 года, носят чисто технический характер, их цель – еще большая открытость на нужды граждан Республики Беларусь, въезжающих в Польшу, а также въезжающих через Польшу в другие страны – члены Шенгенского соглашения", – пояснили в посольстве.

Гражданам Беларуси, подающим документы на получение визы, данные изменения не причинят неудобства, заверили там.

Теперь, в соответствии с уточненным перечнем прилагаемых документов, единым для всех консульских учреждений стран – членов Шенгенского соглашения, белорусы обязаны будут предоставить для получения визы подтверждение бронирования гостиницы в Польше на время пребывания или договор аренды жилого помещения.

Понадобятся и другие документы – такие как страховой полис и подтверждение наличия денежных средств, которые необходимы были также для оформления визы "на закупы".

Технические изменения положительно повлияют на удовлетворение высокого спроса на шенгенские визы, которые выдают консульские учреждения Республики Польша в Беларуси, считают в посольстве.

Накануне Польша объявила об отмене популярной у белорусов визы "за покупками", которая позволяла стать обладателем долгосрочного шенгена. Для этого необходимо было предъявить в комплекте документов "ваты" (Tax Free), подтверждающие, что клиент совершал покупки в Польше. Эта виза была одной из самых популярных у белорусов, и ее отмена уже вызвала резонанс.

 
 
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Консульские учреждения Польши в Беларуси выдают почти половину всех шенгенских виз нашим соотечественникам, сообщили Sputnik в посольстве Республики Польша.
 
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