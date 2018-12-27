Теперь для получения польской визы нужна будет бронь жилья

"Изменения, которые вводятся со 2 января 2019 года, носят чисто технический характер, их цель – еще большая открытость на нужды граждан Республики Беларусь, въезжающих в Польшу, а также въезжающих через Польшу в другие страны – члены Шенгенского соглашения", – пояснили в посольстве.





Гражданам Беларуси, подающим документы на получение визы, данные изменения не причинят неудобства, заверили там.





Теперь, в соответствии с уточненным перечнем прилагаемых документов, единым для всех консульских учреждений стран – членов Шенгенского соглашения, белорусы обязаны будут предоставить для получения визы подтверждение бронирования гостиницы в Польше на время пребывания или договор аренды жилого помещения.





Понадобятся и другие документы – такие как страховой полис и подтверждение наличия денежных средств, которые необходимы были также для оформления визы "на закупы".





Технические изменения положительно повлияют на удовлетворение высокого спроса на шенгенские визы, которые выдают консульские учреждения Республики Польша в Беларуси, считают в посольстве.





Накануне Польша объявила об отмене популярной у белорусов визы "за покупками", которая позволяла стать обладателем долгосрочного шенгена. Для этого необходимо было предъявить в комплекте документов "ваты" (Tax Free), подтверждающие, что клиент совершал покупки в Польше. Эта виза была одной из самых популярных у белорусов, и ее отмена уже вызвала резонанс.



