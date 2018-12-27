Генпрокуратура выявила нарушения в сфере эксплуатации ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Как сообщили в ведомстве, в последние годы наибольшая проблема здесь – нарушения режима использования земель в охранных зонах трубопроводов. Нарушения зафиксированы в районах Гомельской и Брестской областей.





Установлено, что часть ранее отмеченных нарушений устранена. Однако не решен основной вопрос в местах расположения садовых товариществ «Мотор» и «Радуга» – возведенные в специальной охранной зоне магистрального нефтепродуктопровода 37 строений, среди которых жилые дома с постоянным пребыванием людей.





Допустимое минимальное расстояние для охранной зоны таких нефтепроводов должно быть не менее 50 метров, а ближайшие строения расположены на удалении в 25 и 27 метров от оси трубопровода.





Выявлены также существенные нарушения земельного законодательства.





Так, два земельных участка расположены на линии пролегания кабелей технологической связи, которые обозначены на местности специальными столбиками. При этом один из участков необоснованно увеличен в сторону нефтепровода, что, по мнению представителей землеустроительной службы, говорит о самовольном захвате земли.





При осмотре территорий охранной зоны прокуроры констатировали несоблюдение порядка их содержания, нарушения природоохранного законодательства.









По итогам обобщенного анализа ситуации в сфере безопасности эксплуатации нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и с учетом выявленных нарушений Генеральная прокуратура внесла представление председателю концерна «Белнефтехим».





В результате его рассмотрения 7 должностных лиц ОАО «Гомельтранснефть Дружба», включая двух заместителей генерального директора, привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Главному инженеру предприятия, непосредственно ответственному за промышленную безопасность нефтепроводов, не продлен контракт по работе в указанной должности.