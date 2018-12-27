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Виктор Кривко: Никакой зависти, я только рад за сестру

28.12.2018 12:57 — Разное | Партизан  
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Юный Витя Кривко от сезона к сезону набирал силу, и со временем о нем знали не только партнеры по сборной, но и соперники из зарубежных команд.

Виктор Кривко: Никакой зависти, я только рад за сестру
Наиболее значимым выдался юниорский континентальный чемпионат в Словении, который, как всегда, собрал весь цвет молодого поколения планеты. Ведь именно Европа представляет лицо мирового биатлона. Тогда, два года назад в Поклюке Кривко был в ударе, добыв два континентальных титула. Могло быть и третье золото, если бы не подвела стрельба. 

У сестры Ирины дела шли не столь стремительно, но минувшие два сезона многое изменили. Теперь она первый номер женской национальной сборной, олимпийская чемпионка в эстафете. Не завидует ли брат успехам сестры? 

— Нет, я только рад, — услышал корреспондент «БП» в ответ. — Мне очень приятно, что Ирина на равных конкурирует с биатлонной элитой. По ходу двух предновогодних этапов она держится в первой десятке кубкового тотала. Это впервые в ее жизни. 

— В чем вы с сестрой схожи, а в чем различны?

— Мне сложно об этом судить, пусть кто-то расскажет со стороны, из близкого окружения. Наши плюсы и минусы осознаннее и ярче видятся, как говорится, на расстоянии. 

— Ты, прежде всего имеешь в виду мать? (А детей, которые росли в неполной семье, воспитывала именно она, работница детского сада в Сенно) 

— Возможно, да, а возможно и тренеры, которые поднимали нас с низов и довели до национальной сборной. 

— А самому не хотелось по примеру сестры выйти на первые роли в мужской команде? Ведь в ней нет лидера. Владимир Чепелин и Сергей Бочарников были отправлены на второй по значимости Кубок ИБУ после первых, ничем особо не примечательных стартов в основном турнире. 

— А почему бы и нет? Все возможно, да и предсезонка сложилась весьма гладко, без эксцессов. В сборную вернулись Олег Рыженков и Владимир Королькевич. Под их началом в разные годы я поднялся на пик своей карьеры. Кстати, тогда Олег Владимирович тренировал юниорскую сборную. Их взгляды на биатлон подходят мне как нельзя лучше.  

— Новый сезон начался на оптимистичной ноте. Все шло к тому, что ты засветишься в основном кубковом турнире.

— Да, после предсезонных сборов не чувствовал былой усталости, когда приходилось долго переваривать нагрузки. Тренеры подстраивали объемы под меня. У спортсмена существует инстинкт самосохранения, при котором он старается, как говорится, не брать на грудь больше, чем ему надо. 

Тренер в этом случае должен понимать, спортсмен перестраховывается, бережёт себя, или же перегружен и ему нужен отдых. Тут два варианта, первый: тренер заставит перебороть себя и делать через не могу. И второй — не добавлять нагрузки, поскольку последствия очевидны. 

— Из-за перебора тренировочных объемов и проблем с сердцем ушли из биатлона чемпион мира среди юношей Павел Гончаров, не менее перспективный Владимир Аленишко, с трудом выбралась из так называемой функциональной ямы Анна Сола.

— Здесь тренер и определяет, кому добавить нагрузки, а кому нет. Конец сбора вышел очень напряжённым, и я смог стартовать только на одной из двух отборочных гонок. Из-за тяжелого микроцикла чувствовал себя не очень хорошо, поэтому по решению тренеров первую пропускал. Ко второй толком не восстановился, но все-таки вышел на старт. Отбор есть отбор, но гонка не удалась, поэтому отправился на Кубок ИБУ. 

— Там, в Швеции, все сложилось намного лучше…

—  Да, тренеры (Роман Синиченко и Петр Ивашко — авт.) остались довольны и мной, и Димой Лазовским. После спринта в финальном протоколе стоял девятым, а с «чистой» стрельбой мог быть в призах. Но если, да кабы… Скажу, что стрельба у меня ныне стабильная. 

На следующем туре в Риднау, где на гонку вышло 130 биатлонистов, в обоих стартах держался в первой двадцатке и только дважды промазал, по разу в спринте и в преследовании. В последний день в Риднау нам с Лазовским объявили, что едем на Кубок мира в Чехию. 

— Долгожданный вызов в первую сборную, к сожалению, обернулся не самым радужным исходом…

— Много факторов было не в мою пользу. После долгого перерыва я попал под пресс переполненных трибун, громких имен, и не сложилась гоночная составляющая. Но напряжение старта выдержал, об этом говорит стабильная стрельба. Такого же постоянства, как на рубеже, хотелось бы и после Нового года в обоих компонентах гонки. 

— Что в расписании?

— Сбор в Риднау, там проведем время перед календарными кубковыми стартами, вместе встретим Новый год. И следом узнаем, кто, куда и на какие январские этапы поедет. 

 
 
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Юный Витя Кривко от сезона к сезону набирал силу, и со временем о нем знали не только партнеры по сборной, но и соперники из зарубежных команд.
 
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