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Российского миллиардера приговорили к 4 годам колонии за контрабанду алкоголя

28.12.2018 12:36 — Разное | Партизан  
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Басманный суд Москвы в пятницу приговорил к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима миллиардера, гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко по делу о контрабанде элитного алкоголя.

"Признать Михальченко виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет семи месяцев лишения свободы, Коревскому по совокупности назначить пять лет колонии общего режима. Признать Мищенко виновным и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно", — огласила решение судья Елена Ленская.

Обвинение просило назначить Михальченко 10 лет колонии строгого режима, его заму Борису Коревскому — девять лет, а предпринимателю Алексею Мищенко — семь.

Следствие считает Михальченко организатором контрабанды дорогих вин и иных элитных алкогольных напитков в 2015 году. Как заявил в суде следователь, продукция закупалась в магазинах Евросоюза, собиралась в порту Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.



Ущерб превысил 18 миллионов рублей, которые Михальченко, по собственным словам, уже возместил.
Коревский вину полностью отрицает и, как и Михальченко, содержится под стражей. Мищенко вину признал частично, отрицает лишь участие в преступной группе и приговора ждал под домашним арестом.

Дело уже рассматривалось по существу, но суд решил вернуть его в прокуратуру для устранения нарушений, препятствующих вынесению приговора, передает РИА Новости.

Дмитрий Михальченко - один из крупнейших предпринимателей Петербурга. Его состояние до ареста в марте 2016 года оценивалось в 15,5 млрд рублей. 

 
 
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Басманный суд Москвы в пятницу приговорил к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима миллиардера, гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко по...
 
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