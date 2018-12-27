Российского миллиардера приговорили к 4 годам колонии за контрабанду алкоголя

"Признать Михальченко виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет семи месяцев лишения свободы, Коревскому по совокупности назначить пять лет колонии общего режима. Признать Мищенко виновным и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно", — огласила решение судья Елена Ленская.





Обвинение просило назначить Михальченко 10 лет колонии строгого режима, его заму Борису Коревскому — девять лет, а предпринимателю Алексею Мищенко — семь.





Следствие считает Михальченко организатором контрабанды дорогих вин и иных элитных алкогольных напитков в 2015 году. Как заявил в суде следователь, продукция закупалась в магазинах Евросоюза, собиралась в порту Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.













Ущерб превысил 18 миллионов рублей, которые Михальченко, по собственным словам, уже возместил.

Коревский вину полностью отрицает и, как и Михальченко, содержится под стражей. Мищенко вину признал частично, отрицает лишь участие в преступной группе и приговора ждал под домашним арестом.





Дело уже рассматривалось по существу, но суд решил вернуть его в прокуратуру для устранения нарушений, препятствующих вынесению приговора, передает РИА Новости.





Дмитрий Михальченко - один из крупнейших предпринимателей Петербурга. Его состояние до ареста в марте 2016 года оценивалось в 15,5 млрд рублей.