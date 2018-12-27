На активистов Марину и Вячеслава Косинеровых хотят «повесить» экстремизм









belsat.eu , старший инспектор Московского РУВД Гульник, который принес повестку 28 декабря, написал Вячеславу, что бумаги в ящике. Вызывают пару в милицию на 12:00 на этот же день. Как рассказала Марина Косинерова, старший инспектор Московского РУВД Гульник, который принес повестку 28 декабря, написал Вячеславу, что бумаги в ящике. Вызывают пару в милицию на 12:00 на этот же день.





«Это издевательство. Мы не пойдем. Могут и приводом оформить, конечно, но мы работаем и не можем по первому зову через пару часов бежать в РУВД. Они специально так делают, – уверена Марина.





Сегодня у анархистов был суд о рассрочке прежнего штрафа, но в рассрочке отказали.





«У меня было 30 базовых, у Вячки 45. Но зарплата в 300 рублей, ребенок, постоянное преследование, но все это не причина для них», – говорит Марина.





В ноябре за «распространение экстремистских материалов» на 613 рублей оштрафовали журналиста «Белсата» Алеся Денисова. Лидера группы Dzieciuki осудили по части 2 ст. 17.11 АК РБ – именно так квалифицировали два видео, которые он перепостил со страницы белорусских анархистов в «ВКонтакте» еще в марте 2017 года. Видео касались участия анархистов в «маршах недармоедов».