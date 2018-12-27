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"Повар Путина" впервые не выиграл тендер на кремлевский банкет. Что здесь не так?

28.12.2018 11:55 — Разное | Партизан  
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Кремль официально сменил организатора новогоднего приема президента: вместо компании Евгения Пригожина, занимавшейся этим последние пять лет, была выбрана неизвестная фирма "МСК".
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Евгений Пригожин

Однако не исключено, что это лишь формальное изменение: "МСК" может быть связана все с тем же Пригожиным, выяснила Русская служба Би-би-си.

27 декабря прошел традиционный новогодний прием президента Владимира Путина. В этом году он состоялся, по выражению главы государства, "в нетрадиционном формате" - не в Кремле, а в Большом театре. "Мы в целом вместе трудились для укрепления и процветания Родины", - обратился Путин к собравшимся (цитата по сайту Кремля).

В 2018 году управделами президента решило сменить постоянного организатора банкета, который проходит в рамках приема. Им стала неизвестная московская фирма "МСК", стоимость контракта - 13,1 млн рублей. Первым на это обратил внимание РБК.

Почетное право накормить гостей президента "блюдами высокого качества" "МСК" получила как единственный поставщик - без конкурса, следует из данных сайта госзакупок. Эксклюзивный статус новичка был закреплен в специальном распоряжении от 8 декабря (в документации не уточняется, идет ли речь о распоряжении президента или правительства).

Согласно сайту госзакупок, с 2014 года в качестве единственного поставщика по организации новогоднего банкета управделами всегда выбирало компанию "Конкорд М", которая напрямую принадлежит петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину.

"МСК" была создана в мае 2018 года и с этого времени получила уже три контракта на проведению приемов на высшем уровне на общую сумму в 35,7 млн рублей: один - от ФГБУ "Комбинат питания Кремлевский", два [1, 2] - от управделами президента.


Помимо новогоднего приема управделами доверило "МСК" право провести торжественное мероприятие в честь Дня героев Отечества. Это мероприятие с 2014 года также эксклюзивно проводила компания "Конкорд М" Пригожина, следует из материалов сайта госзакупок.

Формально "МСК" никак не связана со структурами Пригожина. Ее единственный директор и собственник - 22-летний уроженец Алтая Данил Аксютин.

Сейчас, согласно его странице в социальной сети "ВКонтакте", Аксютин учится в Российском технологическом университете в Москве. До того, как стать подрядчиком Кремля, он продавал в интернете копии брендовых мужских сумок.

Однако Русская служба Би-би-си нашла возможную связь между "МСК" Аксютина и структурами Евгения Пригожина.

Общая почта и телефон

В контрактах "МСК" с управделами президента в качестве контактного указан один и тот же электронный адрес в почтовом сервисе Mail.ru.

В качестве резервных адресов для восстановления пароля к этой почте указаны два корпоративных электронных адреса в домене concord-moscow.ru. Этот сайт принадлежит компании "Конкорд М", следует из данных сервиса WHOIS. При вводе этого домена в строке браузера пользователь попадает на сайт компании "Конкорд Кейтеринг", также принадлежащей Пригожину.

После запросов Би-би-си в "Конкорд" и "МСК", в самый разгар мероприятия в Большом театре, правила восстановления пароля к этой почте были изменены. Теперь система не показывает резервные адреса.

Русская служба Би-би-си также позвонила по мобильному телефону, на который может быть зарегистрирован официальный имейл "МСК". В электронных бизнес-справочниках Москвы этот телефон указан как контактный номер компании "Конкорд Кейтеринг".

Трубку снял молодой человек по имени Антон.

- Это компания "МСК? - спросил корреспондент Би-би-си.

- Да, компания "МСК", - ответил собеседник.

- Я правильно понимаю, что вы организуете сегодняшний [разговор состоялся 27 декабря] прием президента?"

- Да.

- Но это одновременно и телефон "Конкорд-Кейтеринга"?

- Да, верно, - подтвердил молодой человек.

В пресс-службе группы "Конкорд" Би-би-си сообщили, что компания не участвовала в организации приема и не связана с "МСК".


На вопрос о том, почему сотрудники "Конкорда" использовали свои рабочие почты при регистрации электронной почты фирмы "МСК", последовал ответ: "Евгений Викторович [Пригожин] не может знать об этом, поскольку не знает компании "МСК"".

Гендиректор и собственник "МСК" Данил Аксютин прочитал вопросы Би-би-си, отправленные ему "ВКонтакте", подтвердил, что это его компания, но на этом прекратил общение.

Ни пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ни пресс-служба управделами президента не ответили на запросы Би-би-си.

Повар Путина

"Конкорд М" ранее была крупным подрядчиком Кремля по оказанию кейтеринговых услуг. С 2012 года компания получила от структур управделами контракты на 425 млн рублей, следует из данных "СПАРКа". Свои последние подряды на обслуживание официальных кремлевских мероприятий компания получила в конце 2017 года.

Евгений Пригожин известен в СМИ как "повар Путина", а также как владелец частной военной компании Вагнера. В 2018 году Би-би-си удалось найти связь между компаниями Пригожина и этой ЧВК.

Также близкие к Пригожину компании могут заниматься добычей нефти в Сирии и золота - в Африке. Как писал "Коммерсант", российские политтехнологи по заказу Пригожина могли принимать участие в организации предвыборных кампаний в Африке. Сам бизнесмен это отрицает.


Имя Пригожина известно и в других странах. Власти США считают, что он может является владельцем "фабрики троллей" в Петербурге: эта организация влияет на общественное мнение в России, США и других странах через сеть фальшивых аккаунтов в соцсетях. За попытку повлиять на президентские выборы в США в 2016 году минюст США внес Пригожина в санкционный список.

 
 
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Кремль официально сменил организатора новогоднего приема президента: вместо компании Евгения Пригожина, занимавшейся этим последние пять лет, была выбрана...
 
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