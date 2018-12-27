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Невероятно! Жительница Индии стала мамой в 65 лет, папе - 80!

28.12.2018 11:40 — Разное | Партизан  
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Жительница Индии во второй раз стала матерью в 65 лет, сообщает Daily Mail.
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Таким образом, индианка стала самой пожилой женщиной, которая родила ребенка самостоятельно, а не путем искусственного оплодотворения. 

Медики, принимавшие роды, рассказали, что мать и ребенок (это девочка) чувствуют себя хорошо, они здоровы и скоро их выпишут из больницы. 

"Обычно в Индии у женщин менопауза наступает в среднем в 47 лет. И после этого у них уже нет возможности родить ребенка. Но это редчайший случай", — рассказал специалист по репродукции и родам доктор Шабира Сидики.

Как передает РИА Новости, отцу ребенка 80 лет. Восемь лет назад у пары родился первенец.


На сегодня самой пожилой роженицей считается также представительница Индии, которая в 2016 году, в 72 года родила сына, но с помощью искусственного оплодотворения.

 
 
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Жительница Индии во второй раз стала матерью в 65 лет, сообщает Daily Mail.
 
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