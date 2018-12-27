Невероятно! Жительница Индии стала мамой в 65 лет, папе - 80!

Таким образом, индианка стала самой пожилой женщиной, которая родила ребенка самостоятельно, а не путем искусственного оплодотворения.





Медики, принимавшие роды, рассказали, что мать и ребенок (это девочка) чувствуют себя хорошо, они здоровы и скоро их выпишут из больницы.





"Обычно в Индии у женщин менопауза наступает в среднем в 47 лет. И после этого у них уже нет возможности родить ребенка. Но это редчайший случай", — рассказал специалист по репродукции и родам доктор Шабира Сидики.





РИА Новости , отцу ребенка 80 лет. Восемь лет назад у пары родился первенец. Как передает. Восемь лет назад у пары родился первенец.









На сегодня самой пожилой роженицей считается также представительница Индии, которая в 2016 году, в 72 года родила сына, но с помощью искусственного оплодотворения.