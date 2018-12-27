Он как-то долго не хотел входить в образ и озвучивать что-то сказочное, потому стартовал с информации практического толка. Мол, не топчите цветы-самоцветы, а потом попросил родителей следить за детьми во избежание несчастных случаев.





Сведения, конечно, полезные. Но родители отмечают, что ребенку хотелось сказки, он расстроился и сказал, что настоящий Дед Мороз себя бы так не повел.





— Ребенок давно ждал эту поездку и очень к ней готовился. Погуляв по вольерам с животными, мы к 17:00 поехали на автобусе в резиденцию. Задумка очень хорошая, по пути к дому Дедушки Мороза гостей встречают разные персонажи: Матушка Зима, снежинки и еще какие-то «помощники», каждый из них после небольшого приветствия-представления направляет к следующему персонажу, подогревая интерес детей и даже взрослых перед главной встречей, ради которой некоторые ехали 300—400 километров, — рассказывает Анна.





Дети оказались около дома Дедушки Мороза и позвали его.





— Он вышел со Снегурочкой, с этого момента и началось самое интересное, а точнее, ужас, которого никак не ожидали, — продолжает она. — Дедушка Мороз стал рассказывать, что не надо топтать его цветы-первоцветы, потом он обратился лично к родителям, чтобы смотрели за своими детьми, сразу же стал рассказывать про какой-то несчастный случай, который мог произойти у них, так как какой-то папа не смотрел за ребенком, а ребенок что-то сделал с проводкой, и его могло ударить током.





Вот видео. Специально обученная девушка просит детей позвать Деда Мороза и Снегурочку. Получается быстро. Дети радуются, что процесс не занял много времени и персонажи вызвались с первого раза. На видео Дедушка здоровается с детьми и включает хозяйственника с просьбой отойти от места, где растут летние цветы, и уважать чужой труд. После обращается к родителям, мол, следите за детьми.













— Когда один мужчина из нашей группы попросил Дедушку Мороза просто поздравить детей с праздниками, тот перешел на личности и стал уже этому мужчине говорить, что тогда будет лично его поздравлять с Новым годом, что этот мужчина должен первым получить сладкий подарок (что к чему и где хоть какая-то взаимосвязь в его словах)… — удивлена женщина.





Второе видео — подтверждение рассказа Анны о коллективных снимках.





— Потом «Дедушка» стал делить детей по областям для фотографии, попутно упомянув какую-то бывшую тюрьму, о которой мы должны были знать. А в заключение своей речи в ультимативной форме сказал, чтобы «на персональные снимки даже и не рассчитывали».













Анна говорит, что после коллективной фотографии ребенок вышел со слезами, сказав: «Зачем мы сюда так далеко вообще ехали, это не настоящий Дед Мороз, настоящий Дедушка Мороз так разговаривать никогда не будет».





— После этого сын отказался и водить хоровод вокруг елки, и даже забирать сладкий подарок, — заключает собеседница. — У меня просто в голове не укладывается, как персонал, который работает с самой ранимой и чуткой аудиторией, может столь некомпетентно и неподобающе себя вести.