Рождественская подборка книг от Дзержинской библиотеки

Дзержинская центральная районная библиотека предлагает свою праздничную подборку книг.

Главное волшебство, которое описано на страницах этих книг — подарите "чудо" для кого-то и тогда, обязательно, кто-то подарит его вам.

Ганс Христиан Андерсен «Девочка со спичками»

Печальная сказка про бедную девочку, у которой не было ни дома, ни одежды. А были лишь спички, которые она сжигала одну за одной, чтобы согреться в Новогоднюю ночь.





Эрнст Теодор Амадей Гофман «Щелкунчик и мышиный король»

Это одно из самых ярких произведений автора, которое называют шедевром детской сказочной прозы. Эта музыкально-художественно-поэтическая история о девочке Мари, Щелкунчике и Мышином Короле заставляет поверить в то, что искренность и самоотверженность получают великую награду, а любовь и доброе, отзывчивое сердце могут воплотить в жизнь самые заветные мечты. Это удивительная, таинственная, добрая рождественская сказка.





Чарльз Диккенс «Рождественские повести»

Сборник избранных произведений, написанных Чарлзом Диккенсом в 40-х годах XIX века и посвящённых теме Рождества и рождественских праздников. Рождество было для писателя временем примирения врагов и забвения обид, порой, когда с героями происходят удивительные преображения: в самых черствых сердцах зарождаются искры душевного тепла, а бедные и обездоленные обретают домашний уют. Рождественская песнь в прозе.





Федор Михайлович Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке»

Этот рассказ состоит из двух частей. В первой части, которая называется Мальчик с ручкой описывается непростая жизнь бездомных детей. Шайка халатников алкоголиков отправляют детей в страшный мороз, практически раздетыми, просить милостыню, с целью раздобыть денег на очередную порцию выпивку. Дети после работы возвращаются в грязные подвалы, с добытыми копейками, где спиваются, терпят побои, переносят голод и холод. Вторая часть рассказа так и называется, Мальчик у Христа на ёлке. Автор описывает маленького мальчишку лет шести, проснувшегося в канун рождества в сыром подвале, дрожащего от холода.





Елена Михаленко «Дорога в Рождество»

В книге две повести: «Дорога в Рождество» и «Недостающее звено». Обе они — о молодых людях, пытающихся найти смысл жизни и свое место в ней. Герои совершают немало ошибок, они учатся отличать важное от второстепенного, дорожить близкими людьми, прощать.





«Небесный Гость. Рассказы для детей»

Встреча с небесным гостем — вестником вечности — случается в жизни каждого. Только замечаем ли мы ее? Постигаем ли как зов в мир добра и любви?





Уильям О'Генри «Дары волхвов»

Накануне Рождества молодая семейная пара — Джим и Делла Диллингхем — обнаруживает, что у них не хватает денег на праздничные подарки друг другу. Делла решает продать свои роскошные каштановые локоны (часть «сокровищ, составлявших предмет их общей гордости») и купить мужу платиновую цепочку для его золотых часов (второе «сокровище»).





«Святая ночь. Стихи, сказки и рассказы для детей»

В этой книге собраны рассказы и стихи о Рождестве, о милосердии и добрых делах, о чудесах, которые и поныне происходят в святые рождественские дни.

«Святочныя рассказы»

Сборник рождественских рассказов русских писателей.

Иван Шмелев «Рождество в Москве»

Рождество-то Христово — его праздник. На копейку со всей России воздвигался Храм. Силой всего народа вымело из России воителя Наполеона с двунадесятью языки, и к празднику Рождества, 25 декабря 1812 года, не осталось в ее пределах ни одного из врагов ее. И великий Храм-Витязь, в шапке литого золота, отовсюду видный, с какой бы стороны ни въезжал в Москву, освежал в русском сердце великое былое. Бархатный, мягкий гул дивных колоколов его — разве о нем расскажешь!



