ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рождественская подборка книг от Дзержинской библиотеки

28.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Дзержинская центральная районная библиотека предлагает свою праздничную подборку книг.

Главное волшебство, которое описано на страницах этих книг — подарите "чудо" для кого-то и тогда, обязательно, кто-то подарит его вам.

Ганс Христиан Андерсен «Девочка со спичками»

Печальная сказка про бедную девочку, у которой не было ни дома, ни одежды. А были лишь спички, которые она сжигала одну за одной, чтобы согреться в Новогоднюю ночь.


Эрнст Теодор Амадей Гофман «Щелкунчик и мышиный король»

Это одно из самых ярких произведений автора, которое называют шедевром детской сказочной прозы. Эта музыкально-художественно-поэтическая история о девочке Мари, Щелкунчике и Мышином Короле заставляет поверить в то, что искренность и самоотверженность получают великую награду, а любовь и доброе, отзывчивое сердце могут воплотить в жизнь самые заветные мечты. Это удивительная, таинственная, добрая рождественская сказка.


Чарльз Диккенс «Рождественские повести»

Сборник избранных произведений, написанных Чарлзом Диккенсом в 40-х годах XIX века и посвящённых теме Рождества и рождественских праздников. Рождество было для писателя временем примирения врагов и забвения обид, порой, когда с героями происходят удивительные преображения: в самых черствых сердцах зарождаются искры душевного тепла, а бедные и обездоленные обретают домашний уют. Рождественская песнь в прозе.


Федор Михайлович Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке»

Этот рассказ состоит из двух частей. В первой части, которая называется Мальчик с ручкой описывается непростая жизнь бездомных детей. Шайка халатников алкоголиков отправляют детей в страшный мороз, практически раздетыми, просить милостыню, с целью раздобыть денег на очередную порцию выпивку. Дети после работы возвращаются в грязные подвалы, с добытыми копейками, где спиваются, терпят побои, переносят голод и холод. Вторая часть рассказа так и называется, Мальчик у Христа на ёлке. Автор описывает маленького мальчишку лет шести, проснувшегося в канун рождества в сыром подвале, дрожащего от холода.


Елена Михаленко «Дорога в Рождество»

В книге две повести: «Дорога в Рождество» и «Недостающее звено». Обе они — о молодых людях, пытающихся найти смысл жизни и свое место в ней. Герои совершают немало ошибок, они учатся отличать важное от второстепенного, дорожить близкими людьми, прощать.


«Небесный Гость. Рассказы для детей»

Встреча с небесным гостем — вестником вечности — случается в жизни каждого. Только замечаем ли мы ее? Постигаем ли как зов в мир добра и любви?


Уильям О'Генри «Дары волхвов»

Накануне Рождества молодая семейная пара — Джим и Делла Диллингхем — обнаруживает, что у них не хватает денег на праздничные подарки друг другу. Делла решает продать свои роскошные каштановые локоны (часть «сокровищ, составлявших предмет их общей гордости») и купить мужу платиновую цепочку для его золотых часов (второе «сокровище»).


«Святая ночь. Стихи, сказки и рассказы для детей»

В этой книге собраны рассказы и стихи о Рождестве, о милосердии и добрых делах, о чудесах, которые и поныне происходят в святые рождественские дни.

«Святочныя рассказы»

Сборник рождественских рассказов русских писателей.

Иван Шмелев «Рождество в Москве»

Рождество-то Христово — его праздник. На копейку со всей России воздвигался Храм. Силой всего народа вымело из России воителя Наполеона с двунадесятью языки, и к празднику Рождества, 25 декабря 1812 года, не осталось в ее пределах ни одного из врагов ее. И великий Храм-Витязь, в шапке литого золота, отовсюду видный, с какой бы стороны ни въезжал в Москву, освежал в русском сердце великое былое. Бархатный, мягкий гул дивных колоколов его — разве о нем расскажешь!


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дзержинская центральная районная библиотека предлагает свою праздничную подборку книг.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хрупкое чудо: как в Минске создают эксклюзивные елочные игрушки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика