29 декабря работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста



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29 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет Председатель Брестского городского Совета депутатов Красовский Николай Васильевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

29 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г.Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г.Бреста Козлович Светлана Ивановна.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21-06-12.

29 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Московского района города Бреста Семенюк Владимир Анатольевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 42 40 77.