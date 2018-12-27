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Годзилла или инопланетяне? Жителей Нью-Йорка поразило мощное синее свечение в небе

28.12.2018 13:30 — Разное | Tut.by  
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Ночью небо над Нью-Йорком окрасилось в яркий синий цвет. Все из-за загадочного свечения, которое исходило из Квинса. Зарево было видно за много километров, в соцсетях начали шутить об инопланетном вторжении. Выглядело и впрямь жутковато. Вскоре полицейские рассказали, что это было. 

 
 
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Ночное небо над Нью-Йорком озарилось ярко-синим светом. Что это было?
 
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