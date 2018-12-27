|
Годзилла или инопланетяне? Жителей Нью-Йорка поразило мощное синее свечение в небе
Ночью небо над Нью-Йорком окрасилось в яркий синий цвет. Все из-за загадочного свечения, которое исходило из Квинса. Зарево было видно за много километров, в соцсетях начали шутить об инопланетном вторжении. Выглядело и впрямь жутковато. Вскоре полицейские рассказали, что это было.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночное небо над Нью-Йорком озарилось ярко-синим светом. Что это было?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)