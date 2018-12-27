Ночью небо над Нью-Йорком окрасилось в яркий синий цвет. Все из-за загадочного свечения, которое исходило из Квинса. Зарево было видно за много километров, в соцсетях начали шутить об инопланетном вторжении. Выглядело и впрямь жутковато. Вскоре полицейские рассказали, что это было.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Годзилла или инопланетяне? Жителей Нью-Йорка поразило мощное синее свечение в небе Ночное небо над Нью-Йорком озарилось ярко-синим светом. Что это было?