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Власти назвали самые проблемные районы с занятостью
Правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год. В списке оказались 53 районов и городов. Это предусмотрено
Лидируют по числу проблемных с занятостью регионов Минская и Витебская области — по 15 районов. Так, в Витебской области в число проблемных районов попали Бешенковичский, Браславский, Верхнедвинский, Глубокский, Городокский, Докшицкий, Лепельский, Лиозненский, Миорский, Оршанский, Поставский, Сенненский, Толочинский, Чашникский, Шарковщинский.
В Брестской области в число проблемных районов попали Барановичский, Ганцевичский район, Дрогичинский, Ивановский, Ивацевичский, Кобринский, Лунинецкий и Малоритский.
В Минской области хуже всего обстоит ситуация с занятость в Борисовском, Вилейском, Воложинском, Клецком, Копыльском, Крупском, Любанском, Молодечненском, Несвижском, Пуховичском, Слуцком, Солигорском, Столбцовском, Узденском, Червенском районах.
Меньше всего проблемных районов по занятости населения в Гродненской области — Лидский и Свислочский районы.
В Могилевской области наиболее напряженная ситуация на рынке труда в 2019 прогнозируется в Белыничском, Кличевском, Костюковичском, Мстиславском, Чаусском, Чериковском районах, а также в Бобруйске, а в Гомельской — в Жлобинском, Лельчицком, Лоевском, Октябрьском, Светлогорском, Хойникском районах.
Создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено обновленной версией документа по не занятым в экономике —
В Минтруда, рассказывая ранее про декрет № 1,
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Правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год.
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