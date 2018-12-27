Власти назвали самые проблемные районы с занятостью

Правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год. В списке оказались 53 районов и городов. Это предусмотрено постановлением Совмина от 27 декабря 2018 года № 950.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Лидируют по числу проблемных с занятостью регионов Минская и Витебская области — по 15 районов. Так, в Витебской области в число проблемных районов попали Бешенковичский, Браславский, Верхнедвинский, Глубокский, Городокский, Докшицкий, Лепельский, Лиозненский, Миорский, Оршанский, Поставский, Сенненский, Толочинский, Чашникский, Шарковщинский.

В Брестской области в число проблемных районов попали Барановичский, Ганцевичский район, Дрогичинский, Ивановский, Ивацевичский, Кобринский, Лунинецкий и Малоритский.

В Минской области хуже всего обстоит ситуация с занятость в Борисовском, Вилейском, Воложинском, Клецком, Копыльском, Крупском, Любанском, Молодечненском, Несвижском, Пуховичском, Слуцком, Солигорском, Столбцовском, Узденском, Червенском районах.

Меньше всего проблемных районов по занятости населения в Гродненской области — Лидский и Свислочский районы.

В Могилевской области наиболее напряженная ситуация на рынке труда в 2019 прогнозируется в Белыничском, Кличевском, Костюковичском, Мстиславском, Чаусском, Чериковском районах, а также в Бобруйске, а в Гомельской — в Жлобинском, Лельчицком, Лоевском, Октябрьском, Светлогорском, Хойникском районах.

Создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено обновленной версией документа по не занятым в экономике — декретом № 1.

В Минтруда, рассказывая ранее про декрет № 1, поясняли , что правительство ежегодно будет определять территории с напряженной ситуацией на рынке труда. На программу по занятости населения в таких регионах будут направлять дополнительные средства из госбюджета.